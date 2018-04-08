بايرن ميونيخ أول بطل للدوري الألماني يحتفظ باللقب ست مرات متتالية

حقق نادي بايرن ميونيخ إنجازاً تاريخياً في الدوري الألماني بعد تتويجه بدرع "البندسليغا" خلال منافسات الموسم الجاري (2017-2018) ليصبح اول بطل يحتفظ بلقبه ست مرات على التوالي.

وكان "العملاق البافاري" قد احتكر لقب الدوري الألماني منذ موسم (2012-2013) عندما استعاده من أمام بروسيا دورتموند تحت قيادة مدربه الحالي يوب هاينكس ، قبل ان يحتفظ به لثلاثة مواسم بداية مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا في مواسم (2013-2014) و (2014-2015) و (2015-2016) ثم احتفظ به مع المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي في الموسم الماضي (2016-2017) ليعود هاينكس مجدداً وينال اللقب خلال منافسات الموسم الجاري.

ولم يسبق لأي بطل لبطولة الدوري الألماني منذ إطلاق نسخة "البندسليغا" في عام 1964 ان احتفظ بالدرع ست مرات، إذ كان افضل إنجاز هو الاحتفاظ باللقب لثلاثة مواسم بفضل بايرن ميونيخ في الفترة من عام 1972 وحتى عام 1974 ثم عام 1985 وحتى عام 1987 ، ونادي بروسيا مانشنغلادباخ في الفترة من عام 1975 وحتى عام 1977.

ويعتبر لقب العام الجاري هو اللقب الثامن والعشرين في تاريخ بايرن ميونيخ، حيث يعتبر اكثر الاندية الألمانية تتويجًا بالدرع.

وبهذا الإنجاز ينضم بايرن ميونيخ إلى أبطال الدوريات الأوروبية الكبرى التي سبقته لتحقيق إنجاز الفوز بالدوري لست مرات متتالية ، وهي يوفنتوس الفائز بلقب الدوري الإيطالي منذ عام 2012 والذي يتجه لإحراز اللقب السابع هذا الموسم، بالإضافة إلى نادي اولمبيك ليون المتوج بدرع الدوري الفرنسي سبع مواسم متتالية في الفترة من عام 2002 وحتى عام 2008.

ويبقى افضل إنجاز في تاريخ الدوري الإسباني هو تحقيق ريال مدريد للقب خمسة مواسم متتالية في الفترة من عام 1986 وحتى عام 1990، أما في الدوري الإنكليزي فإنه لم ينجح أي بطل في الاحتفاظ بلقبه اكثر من ثلاث مرات والمسجل باسم نادي مانشستر يونايتد، وفي الدوري البرتغالي نجح بورتو في الاحتفاظ باللقب خمس مرات على التوالي في الفترة من عام 1995 وحتى عام 1999.