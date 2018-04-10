التاريخ يمنح بطاقات التأهل للرباعي الفائز في دور الثمانية من أبطال أوروبا

تخوض الأندية الأربعة التي حققت الانتصار في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لقاءات الإياب بأفضلية الفوز والتاريخ الذي ينحاز إليها ويعزز من فرصتها بالتواجد في المربع الذهبي للمسابقة القارية الأغلى.

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على موقعه الإلكتروني ان النتائج التي حققها كل من برشلونة و ريال مدريد الإسبانيين وبايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنكليزي تمهد الطريق أمامهم للتأهل لدور الأربعة، حتى و ان كانت كرة القدم تبقى تحتفظ بسرها، وتفضل في حالات كثيرة الاستثناء عن القاعدة.

وفي ما يخص مباراة برشلونة وروما التي ستقام على ملعب "الأولمبيكو" يوم الثلاثاء القادم ، فإن أبناء الإقليم الكتالوني يمتلكون فرصة نسبتها 83% بناء على نتيجة الفوز التي حققوها على ارضهم بملعب "الكامب نو" بأربعة أهداف مقابل هدف، والتي تكررت 48 مرة في تاريخ البطولة ، نجح خلالها الفائزون في التأهل 40 مرة مقابل 8 مرات فقط تمكن خلالها الخسارون من تدارك النتيجة والتأهل بنسبة بلغت نحو 17%.

هذا ولم يسبق لبرشلونة ان فاز ذهاباً برباعية ثم أقصي في مسابقة قارية ، حتى انه أصبح بطل اكبر "ريمونتادا" في تاريخ المسابقات عندما خسر العام الماضي برباعية نظيفة ذهاباً أمام باريس سان جرمان الفرنسي ، قبل ان يقلب عليه الطاولة إياباً ويكتسحه بستة أهداف مقابل هدف واحد.

اما مباراة مانشستر سيتي و ليفربول التي ستجرى اليوم الثلاثاء أيضاً على ملعب الإمارات بمدينة مانشستر، فإن "الريدز" أمام فرصة كبيرة لبلوغ الدور قبل النهائي بعدما فازوا على ملعبهم بـ "الآنفيلد رود " بثلاثية نظيفة، وهي النتيجة التي سبق ان تكررت 126 مرة في تاريخ المسابقة ، وسمحت للفائزين بالتأهل في 119 مناسبة، بنسبة بلغت 94.4% مقابل 7 مرات فقط نجح الخاسرون في التعويض وإحداث المفاجأة بركلات الترجيح أو بالفوز برباعية أو اكثر بنسبة بلغت 5.6%.

ومن اللافت للنظر ان ليفربول حقق أيضاً "ريمونتادا" تاريخية في نهائي المسابقة القارية بعام 2005 عندما تأخر في نتيجة الشوط اللأول بثلاثية نظيفة قبل ان يتعادل مع ميلان في شوط المباراة الثاني، ويتم تمديد المباراة للأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح التي ابتسمت للإنكليز على حساب الطليان.

وبدوره، يخوض بايرن ميونيخ الألماني نزال موقعة الإياب ضد إشبيليه الإسباني بإريحية، بعدما فاز في إسبانيا بهدفين لهدف، وهي النتيجة التي عرفتها المسابقة 91 مرة تمكن خلالها الفائزون بها من التأهل في 86 مناسبة بنسبة بلغت 94.5% ، في حين لا يمتلك أبناء النادي الإندلسي سوى فرصة ضئيلة بالتأهل لا تتجاوز نسبتها 5.5% بعدما تمكن الخاسرون من التدارك خارج ملعبهم في خمس مرات سابقة.

وأخيراً، فإن فرصة يوفنتوس تبدو منعدمة في التأهل للدور النصف النهائي بعدما خسر لقاء الذهاب بمدينة تورينو بثلاثية نظيفة أمام ريال مدريد حامل اللقب، وهي النتيجة التي شهدتها البطولة 49 مرة لم يسبق لأي فائز بها ان خسر ورقة الترشح في موقعة الإياب على أرضه و امام جماهيره ، لذلك ستكون مواجهة "الميرنغي" مع "السيدة العجوز" يوم غد الأربعاء على ملعب "السانتياغو بيرنابيو" شكلية وفرصة للمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتعزيز مكانته كهداف للبطولة القارية.