فيفا يدرس فكرة إلغاء نظام إعارة اللاعبين

يجتمع بصفة دورية منذ عدة أشهر، بمدينة زيوريخ السويسرية، ممثلو الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" و نقابات اللاعبين و رابطات الأندية المحترفة، قصد تطوير وتغيير نظام انتقالات وإعارة اللاعبين.

وبحسب مجلة فرانس فوتبول" فإنّ هذه الاجتماعات قد تتمخض عن سن قوانين صارمة فيما يخص نظام إعارة اللاعبين.

وأوضحت المجلة الرياضة الفرنسية الشهيرة، اليوم الثلاثاء، أنّ الأمر قد يصل إلى حد إلغاء لنظام الإعارة بشكل نهائي.

وأشارت "فرانس فوتبول" إلى أن الفيفا يرى أن إعارة اللاعبين قد أصبحت عملية مثيرة للجدل، وانحرفت عن المسار الصحيح، حيث تحولت إلى "فوضى حقيقية"، ومحاولة من الأندية لتحقيق أرباح مالية خيالية.

ولفتت أن البيانات تظهر أن نادي يوفنتوس الإيطالي لديه حاليا 41 لاعبا معارا إلى أندية أخرى، ويأتي تشيلسي الإنكليزي في المرتبة الثانية بـ38 لاعبا، ثم أودينيزي الإيطالي (27)، ومانشستر سيتي الإنكليزي (18) وموناكو الفرنسي(11).

ومن جهتها، تعتقد صحيفة "إكسبريس" البريطانية أنّ نادي تشيلسي قد يرد على تلك "الاتهامات" بأن الإعارة تعمل بالفعل كوسيلة لتطوير الجيل القادم للاعبي فريقه الأول، على غرار ما حدث قبل سنوات مع كل من تيبو كورتوا وأندرياس كريستنسن .

ويبقى إلغاء نظام الإعارة مجرد "فكرة" في الوقت الحالي، ولن يتم تطبيقه في حال المصادقة عليه، إلّا على المدى المتوسط أو البعيد.