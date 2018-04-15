الجماهير المغربية غير متفائلة بنجاح بلادها في استضافة مونديال 2026

تراجعت نسبة التفاؤل عند المغاربة بنجاح بلدهم في تنظيم المونديال في أعقاب الضجة التي أثيرت حول المعايير التي تعتمدها اللجنة الفنية التفقدية

كشفت نتائج استطلاع للرأي أن الجماهير المغربية غير متفائلة بنجاح ملف بلادها لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026 أمام الملف المنافس المشترك بين الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك و كندا.

وعبر ما نسبته 61% من المشاركين في الاستطلاع عن تشاؤمهم بنجاح ملف "موروكو 2026" مقابل 39% عبروا عن تفاؤلهم باستضافة بلادهم للعرس العالمي.

وتراجعت نسبة التفاؤل عند المغاربة بنجاح بلدهم في تنظيم المونديال في أعقاب الضجة التي أثيرت حول المعايير التي تعتمدها اللجنة الفنية التفقدية بالاتحاد الدولي، للوقوف على مدى جاهزية الملف المرشح قبل منحه الموافقة الرسمية ليدخل التصويت خلال إنعقاد الجمعية العمومية المقررة في الثالث عشر من شهر يونيو القادم بروسيا قبل انطلاق منافسات كأس العالم .

واستشعر المغرب بإنحياز الاتحاد الدولي لكرة القدم للملف الأميركي، مما جعل الاتحاد المحلي يدخل معه في جدل بخطابات متبادلة لشرح التخوفات ووجهات النظر.

ويتخوف المغرب من عدم حصول ملفه على التقييم الإيجابي للجنة "تاسك فورس" التي ستزوره الشهر الجاري للوقوف على جاهزية البنية التحتية المطلوبة لاحتضان كأس العالم، كما أن دخول أميركا بكل نفوذها وقوتها في منافسة مع المغرب ، جعل المغاربة يتوقعون أن يكون ملف "موروكو 2026" ضحية خسارة أميركا ترشحها لإستضافة كأس العالم 2022 أمام قطر.

وعلى الرغم من إعلان العشرات من الاتحادات الوطنية في شتى القارات عن دعمها لملف المغرب إلا أن ذلك لا يعبر عن الفرص الحقيقية للملف ، خاصة أن الملف الثلاثي المنافس لم يستشعر أي خوف من هذا الدعم ، حتى أن تقارير إعلامية أميركية اعتبرته دعماً إعلامياً فقط ، وعندما تحل ساعة الحقيقة خلال إنعقاد الجمعية العمومية، فإن التصويت سيكون لصالح أميركا التي تمتلك في ملفها وسائل ضغط كثيرة من شأنها أن تسهل مهمتها في الحصول على الدعم العالمي لموقفها في الوقت المناسب .

يشار إلى ان المنافسة بين الملفين في الأشهر الأخيرة قد كشفت أن الولايات المتحدة الأميركية تطبخ على نار هادئة وتسير بوتيرة عنوانها التريث ، في حين أن المغرب يطبخ على نار متوهجة ويستعجل التصويت على الإستضافة.