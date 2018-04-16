راموس ينضم لقائمة الأكثر حضوراً في تاريخ ريال مدريد بالدوري الإسباني

انضم المدافع سيرجيو راموس إلى قائمة اللاعبين العشرة الأكثر حضوراً في تشكيلة ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني بعدما شارك في المباراة التي جمعت فريقه بمضيفه ملقة ضمن الجولة الثانية والثلاثين من البطولة .

ورفع راموس رصيده من المباريات مع ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني إلى 387 مباراة منذ انضمامه للنادي الملكي في صيف عام 2005 قادماً إليه من نادي إشبيلية .

هذا ويحتل راموس بهذا الرصيد المركز العاشر مناصفة مع مواطنه غوتي الذي اعتزل قبل اعوام، غير ان الأول يتفوق على الثاني في المعدلات الزمنية ، إذ لعب راموس مع ريال مدريد مدة بلغت 33561 دقيقة في حين اكتفى غوتي بخوض 22552 دقيقة ، على اعتبار ان راموس يلعب منذ انضمامه لريال مدريد ضمن التشكيلة الأساسية للفريق بشكل منتظم، في حين ظل غوتي عاجزاً عن حجز مكان في تشكيلة الفريق طوال مسيرته الكروية.

وبحسب تقرير لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن صدارة الترتيب تبقى مسجلة بإسم الإسباني راؤول غونزاليس الذي دافع عن ألوان النادي من موسم (1994-1995 ) و حتى انتقاله إلى نادي شالكه الالماني في عام 2010 تاركاً رصيداً كبيراً بلغ 550 مباراة في 43998 دقيقة ، مسجلا 228 هدفاً .

وفي المركزين الثاني والثالث، تواجد اسطورتان لعبا في "الليغا" اكثر من 500 مباراة، وهما الإسباني مانويل سانشيز الذي اعتزل بعد نهائي دوري أبطال أوروبا في شهر مايو من عام 2002 بعدما لعب مع "الأبيض الملكي" 523 مباراة مسجلاً 33 هدفاً، ثم الحارس إيكر كاسياس الذي لعب للفريق 510 مباريات من عام 1999 وحتى انتقاله إلى نادي بورتو البرتغالي في عام 2015 ، حيث يمتلك "القديس" اطول مدة زمنية في تشكيلة "الميرنغي" ببطولة الدوري الإسباني بعدما لعب 45686 دقيقة .

هذا ولا يزال أمام راموس فرصة لتعزيز حضوره مع الفريق في بطولة الدوري الإسباني طالما ان عقده مع النادي يمتد لغاية عام 2020 ، وقد يمدده على اقل تقدير لموسم آخر في ظل مكانته المتميزة كمدافع وقائد لا غنى عنه مما يرشحه لبلوغ سقف الـ 500 مباراة ، مع إمكانية تحسين رقمه التهديفي مع الفريق إلى اكثر من 52 هدفاً.

الجدير ذكره بأن راموس ساهم في تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني اربع مرات في اعوام 2007 و 2008 و 2012 و 2017.