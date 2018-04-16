محمد صلاح يتفوق مجدداً على ميسي ويستعيد صدارة هدافي أوروبا

استعاد المهاجم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول صدارة ترتيب جائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية ، بعدما سجل هدفاً من أهداف فريقه الثلاثة التي فاز بها على بورنموث في الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنكليزي.

وبهذا الهدف رفع محمد صلاح رصيده إلى 30 هدفاً و 60 نقطة لينفرد بالصدارة على حساب الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف نادي برشلونة الإسباني الذي تجمد رصيده عند 58 نقطة من 29 هدفاً ، بعدما صام عن التسجيل في المباراة التي جمعت برشلونة بضيفه فالنسيا وانتهت النتيجة لصالح "البارسا" بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويتقاسم المركز الثالث برصيد 54 نقطة كل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف نادي بايرن ميونيخ و الدوري الألماني، والإيطالي تشيرو إيموبيلي هداف نادي لاتسيو والدوري الإيطالي بعدما سجل كل منهما 27 هدفاً.

هذا وسجل ليفاندوفسكي هدفاً من اصل الخماسية التي اكتسح بها فريقه البافاري نظيره بوروسيا مونشنغلادباخ في الجولة الثلاثين، بعدما اشركه المدرب يوب هاينكس في المباراة قبل نهايتها بعشر دقائق.

وقبل نهاية المنافسات الرسمية في الدوريات الأوروبية وبالنظر إلى ترتيب الهدافين الحالي، فإن المنافسة يرجح ان تقتصر بين صلاح و ميسي و ليفاندوفسكي و ايموبيلي على الظفر بجائزة "الحذاء الذهبي"، حيث سيكون لرزنامة المباريات المتبقية دور هام في تحديد الترتيب النهائي .

وفي التفاصيل، فإن محمد صلاح سيستفيد من الصراع الذي يخوضه ليفربول على مركز الوصافة او المركز الثالث ، مثله مثل تشيرو إيموبيلي مع لاتسيو، في حين سيستفيد ميسي من خوضه مباريات سهلة بإريحية بعدما اقترب برشلونة من ضمان التتويج بلقب "الليغا" مما يجعله يركز جهوده على خطف الجائزة لتعويض خسارته لبطولة دوري أبطال أوروبا، أما روبرت ليفاندوفسكي فقد يدفع ضريبة إراحته وإعفائه من المباريات المحلية ليكون جاهزاً للاختبار الأقوى ضد ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا .

اما بقية الهدافين المتواجدين في قائمة العشرة الأوائل، فإن حظوظهم تقلصت ويحتاجون للسرعة القصوى للحاق بمحمد صلاح من خلال تسجيلهم ثلاثة أهداف في كل مباراة "هاتريك" سواء المهاجم الإنكليزي هاري كين هداف نادي توتنهام هوتسبير أو حتى البرازيلي جوناس هداف نادي بنفيكا والدوري البرتغالي الذي ذهب ضحية تصنيف الدوري البرتغالي ضمن الدوريات الصغرى.