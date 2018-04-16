تياغو سيلفا واثق من استمراره في باريس سان جيرمان حتى عام 2020

أكد المدافع البرازيلي تياغو سيلفا انه واثق من استمراره مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسسي لغاية عام 2020

أكد المدافع البرازيلي تياغو سيلفا انه واثق من استمراره مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسسي لغاية عام 2020 وهو تاريخ إنقضاء عقده مع الفريق الباريسي.

وأوضح سيلفا في مقابلة تلفزيونية فرنسية، بأنه متأكد من بقائه ضمن الفريق الباريسي لغاية نهاية عقده نافياً بالتالي أي نية لديه لتغيير الأجواء او لدى الإدارة للتخلي عن خدماته بعدما بلغ 34 عاماً من عمره.

وتحدث سيلفا عن مستقبل الجهاز الفني الباريسي، مؤكداً بأنه كقائد للفريق ليست لديه أية معلومات عن هوية المدير الفني الجديد في ظل تزايد التكهنات بتولي الألماني توماس توخيل الإدارة الفنية معرباً عن امله في استمرار الإسباني أوناي إيمري في رئاسة الجهاز الفني .

وانضم تياغو سيلفا إلى نادي باريس سان جيرمان في عام 2012 قادماً إليه من نادي ميلان الإيطالي، حيث كان من الجيل الأول الذي دعم صفوف الفريق بعد انتقال ملكيته للقطريين في عام 2011 .

وكان المدافع البرازيلي قد ساهم في تتويج الفريق الباريسي بعدد من الألقاب والبطولات خاصة لقب الدوري الفرنسي لأربع مرات في انتظار تتويجه للمرة الخامسة خلال الموسم الجاري.

ولا يستبعد ان يكون سيلفا ضحية ثورة الإحلال المرتقبة للمدير الفني الجديد بغض النظر عن هويته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ يرجح ان يتم تسريح كافة عناصر الفريق التي جاءت إلى باريس في بداية الحقبة الفرنسية وعجزت عن تجسيد المشروع الرياضي القطري في النادي الذي يستهدف إحراز لقب دوري أبطال أوروبا .