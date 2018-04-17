الجماهير تختار محمد صلاح لاعب العام في الدوري الإنكليزي

رشحت رابطة اللاعبين المحترفين بالدوري الإنكليزي المهاجم المصري محمد صلاح هداف نادي ليفربول ومسابقة "البريميرليغ" ضمن قائمة مكونة من 6 لاعبين للمنافسة على جائزة لاعب العام، التي تمنحها الرابطة لافضل لاعب في البطولة عن الموسم الجاري (2017-2018).

وحتى تعلن الرابطة قرارها الرسمي، فإن الجماهير الإنكليزية قررت اختيار محمد صلاح لنيل لقب لاعب العام امام الخماسي المنافس ، وذلك وفقاً لاستطلاع للرأي نظمته صحيفة "ذا صن" البريطانية في اعقاب الإعلان عن القائمة المختصرة للمرشحين الذين يتنافسون على الجائزة.

هذا وسجلت نتائج الاستطلاع إكتساحاً لمحمد صلاح بنسبة بلغت 77% مقابل 13% لمنافسه الرئيسي على الجائزة البلجيكي كيفن دي بروين نجم خط وسط نادي مانشستر سيتي، فيما حصل الإسباني دافيد دي خيا حارس نادي مانشستر يونايتد على ما نسبته 7% ، ونال الهداف الإنكليزي هاري كين هداف نادي توتنهام هوتسبير على ما نسبته 03% ، وأخيراً فقد حصل الألماني ليروي ساني والإسباني دافيد سيلفا ثنائي مانشستر سيتي على ما نسبته 1%.

ولم يكن اختيار الإنكليز لمحمد صلاح ليكون لاعب العام في مسابقة "البريميرليغ" من باب الصدفة او الإنحياز، وانما تفضيلاً فرضته المعايير الفنية بعد الأداء الباهر الذي قدمه الهداف المصري مع ليفربول على مدار موسم كامل في أول عام له مع الفريق منذ انتقاله لقلعة "الآنفيلد رود" حيث نجح في نيل ثقة "الريدز" بأهدافه الثلاثين التي صنعت أفراح جماهير النادي، وجعلته يتصدر ترتيب الهدافين على الصعيدين المحلي والقاري.

وفي وقت ان المنافسين الخمسة لمحمد صلاح ، قد عرفوا فترات من تراجع الأداء ، إلا انه حافظ على ثبات مستواه الفني ومردوده التهديفي ، حتى ان أداءه شهد تصاعداً من جولة لأخرى ، بعدما أدى دوراً محورياً في حلول ليفربول بالمركز الثالث في سلم الترتيب العام ببطولة الدوري ، وحفاظه على حظوظه في انهاء المنافسات وصيفاً للبطل.

هذا ويستحيل في عملية الاختيار الفصل بين أداء محمد صلاح مع ليفربول في مبارياته ببطولة دوري أبطال أوروبا عن مبارياته المحلية ببطولة الدوري الممتاز، بعدما ساهم في بلوغ فريقه إلى المربع الذهبي في المسابقة القارية بإقصائه مانشستر سيتي الذي يضم الثلاثي المنافس على الجائزة دي بروين و سيلفا وساني .

يشار إلى انه في الوقت الذي تألق محمد صلاح على الصعيدين المحلي والقاري بالأداء والأهداف على مدار الموسم، فإن تألق منافسيه الخمسة اقتصر على الصعيد المحلي، وفي بعض فترات الموسم فقط .