باريس سان جيرمان يقترب من تسجيل 4 أرقام قياسية في الدوري الفرنسي

يتجه نادي باريس سان جيرمان إلى تركيز جهوده على تسجيل أرقام قياسية جديدة في تاريخ الدوري الفرنسي، بعدما توج رسمياً باللقب بعد الفارق النقطي الكبير الذي يفصله عن ملاحقيه.

وقبل نهاية الموسم الرياضي بجولات قليلة وبعدما خرج من السباق الأوروبي مبكراً، فإن الفريق الباريسي يسعى إلى انهاء منافسات الدوري المحلي بتحقيقه لسلسلة من الأرقام القياسية لم يسبق لبطولة "الليغ 1" ان عرفتها حتى يجعل من تتويجه تاريخياً واستثنائياً يخفف به من مرارة الإقصاء المؤلم امام ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب تقرير لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن الفرصة متاحة امام كتيبة المدرب الإسباني أوناي إيمري لتحقيق أربعة إنجازات قياسية تضاف إلى إنجاز تتويجه باللقب، حيث لايزال بعضها مسجلاً بأسماء أندية اخرى، وبعضها تحمل توقيع أبناء العاصمة ، ويريد ان يعززها لترسيخها في تاريخ الدوري المحلي.

البطل الأكثر تهديفاً

الرقم القياسي الأول هو التتويج بلقب الدوري الفرنسي بأعلى رصيد من النقاط ، وهو الإنجاز المسجل باسم نادي راسينغ باريس الذي اندثر ، والذي حققه قبل تأسيس نادي باريس سان جيرمان ، وتحديداً في موسم (1959-1960) عندما توج باللقب مسجلاً 118 هدفاً ، بينما سجل الفريق الباريسي 100 هدف حتى الآن ، اي انه بحاجة لتسجيل 18 هدفاً لمعادلته و 19 هدفاً لكسر الرقم، وهي مهمة ليست بالمستحيلة إلا انها في الوقت نفسه ليست بالصعبة، إذ يحتاج الفريق لتسجيل ثلاثة أهداف كمعدل في كل مباراة من المباريات المتبقية.

الأكثر فوزاً على ارضه

الإنجاز القياسي الآخر الذي يستهدفه العملاق الباريسي، هو انهاء المنافسات بطلاً بأكبر حصيلة من الانتصارات على ملعبه بـ "حديقة الأمراء" ، وهو الرقم الذي بحوزة نادي سانت إتيان الذي نال لقب "الليغ 1" في عام 1975 بعدما حقق 19 انتصاراً على أرضه في وقت يحتاج زملاء كافاني إلى إنتصارين في باريس لمعادلة هذا الرقم بعدما فازوا بـ 17 مباراة حتى الآن.

أعلى رصيد من النقاط

يتطلع أبناء العاصمة الفرنسية إلى تسجيل رقم جديد في عدد النقاط التي يحصدها بطل المسابقة، وهو الانجاز الذي حققه "الباريسيون" مع المدرب الفرنسي لوران بلان في موسم (2015-2016) ، إذ توج بطلاً لـ"الليغ 1" برصيد 96 نقطة ، في حين ان "العملاق الباريسي" جمع 83 نقطة حتى الآن ، حيث تبقى أمامه 21 نقطة في الملعب ، ويحتاج إلى حصد 14 نقطة فقط لتحقيق هذا الإنجاز.

الأكثر فوزاً

الإنجاز الرابع الذي يسعى له الفريق الباريسي ، هو إنهاء منافسات الموسم بطلاً بأكبر عدد من الانتصارات داخل الديار وخارجها ، وهو الرقم الذي بحوزته في عام 2016 و نادي موناكو في عام 2017 ، والبالغ 30 انتصاراً، حيث وصل إلى 28 إنتصاراً حتى الآن ، ولا يحتاج سوى إلى تحقيق 3 إنتصارات لتسجيل رقم جديد في تاريخ المسابقة.