سان جيرمان أول فريق أوروبي يتجاوز حاجز ال100 هدف

تُوّج نادي باريس سان جيرمان مبكراً بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه بعد ضمانه تصدر ترتيب مسابقة الموسم الجاري (2017-2018) بفوزه الساحق، مساء الأحد، على ملاحقه المباشر وحامل اللقب فريق موناكو(7-1) لحساب الجولة ال33 للبطولة، ما جعل "بي اس جي" يرفع رصيده إلى 87 نقطة، بفارق 17 نقطة كاملة عن نادي الإمارة.

وكان الفوز الكبير المحقق أمام موناكو، مناسبة لباريس سان جيرمان لتحطيم العديد من الأرقام القياسية المحلية والقارية، لعل أبرزها أنّ فريق العاصمة الفرنسية بات أول نادي من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى يتجاوز حاجز ال100 هدف في الموسم الحالي.

وبتسجيله لسبعة أهداف كاملة في مرمى فريق موناكو، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 103 هدف في مسابقة الدوري الفرنسي لموسم 2017-2018، ليكون بذلك النادي الأكثر تسجيلاً للأهداف في دوريات انكلترا و اسبانيا و ألمانيا و إيطاليا و فرنسا.

وإضافة لهذا الإنجاز، فقد حقق باريس سان جيرمان أرقاماً مميزة أخرى، على غرار فوزه في 17 مباراة متتالية على ملعبه "بارك دي برانس"، أي أكبر سلسلة من هذا النوع في تاريخ النادي، كما نجح في تسجيل الأهداف في 26 مباراة متتالية في مسابقة الدوري الفرنسي لأول مرة في تاريخه.

وبإمكان باريس سان جيرمان تحطيم رقم مميز عند نهاية الموسم، بحيث وبجمعه إلى حد الآن 87 نقطة في 33 مباراة، فانه قادر على بلوغ أكثر من 96 نقطة بعد اجراء الخمس مبارايات المتبقية ، وهو الرقم القياسي الذي حققه عند تتويجه بلقب موسم 2015-2016.