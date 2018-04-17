ممرضة مغمورة تحتل المركز الثاني في ماراتون بوسطن

حلت ممرضة مغمورة من اريزونا تتدرب فقط منذ سبعة أشهر وصيفة في ماراتون بوسطن الاميركي العريق الاثنين في ظروف مناخية صعبة.

وفي سباقها الثاني فقط في الماراتون (42 كلم)، نجحت سارة سيلرز (26 عاما) باجتياز خط الوصول بفارق 4 دقائق عن الفائزة ومواطنتها ديزيريه ليندن، مسجلة ساعتين و44 دقيقة و4 ثوان برغم الامطار الغزيرة.

وكانت سيلرز في المركز الخامس والعشرين في منتصف السباق، بيد انها بدأت بتخطي منافساتها لترتقي الى المركز الثالث عشر قبل 10 كلم على خط الوصول.

وقبل بوسطن، لم تشارك سوى في ماراتون يوتا التأهيلي الذي احرزت لقبه. وكانت العداءة قد اضطرت الى التوقف عن المشاركات بسبب تعرضها لكسر، وقد استعادت المنافسات قبل سبعة أشهر، ولم تكن قادرة على خوض التمارين الا في وقت باكر صباحا أو متأخر مساء بسبب ساعات عملها الطويلة.

وقالت سيلرز التي نالت جائزة بقيمة 75 الف دولار اميركي بعد ان دفعت 180 دولارا للاشتراك في السباق، الى موقع "لتس ران" المتخصص "أفكر دوما اني ساستيقظ وأجد نفسي في حلم.. كانت الظروف صعبة، لكن لا زلت تحت صدمة المركز الذي حققته. لم اكن اتخيل ذلك"، معتقدة في بادىء الامر انها حلت فقط بين العشر الاوليات.

اما بول بيليكنغتون مدربها في جامعة ويبر في يوتا والذي يشرف عليها عن بعد ويقدم لها المشورة حول التمارين وبرامجها، فلم يصدق ايضا "لم اتوقف عن تحديث شاشة النتائج. هل نسوا شخصا ما. هل نسيت أنا شخصا ما؟".

واصبح يوكي كاواوتشي أول ياباني منذ 31 عاما يحرز لقب الرجال بزمن ساعتين و15 دقيقة و58 ثانية، متوجا للمرة الرابعة هذه السنة، فيما اصبحت ليندن أول أميركية تتوج في بوسطن منذ 1985.