باس دوست يدير ظهره للمنتخب الهولندي

أعلن المهاجم الهولندي لنادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي باس دوست الثلاثاء في مقابلة مع صحيفة "الغيمين داغبلاد" أنه سيتوقف عن الدفاع عن ألوان منتخب بلاده.

وفشل دوست، البالغ من العمر 28 عاما، في فرض نفسه في صفوف المنتخب "البرتقالي" في الوقت الذي سجل فيه 59 هدفا في 57 مباراة في الدوري البرتغالي منذ انتقاله الى صفوف سبورتينغ لشبونة عام 2016 قادما من فولفسبورغ الالماني.

ووجهت الدعوة 18 مرة الى العملاق دوست (1,96 م) للدفاع عن الوان المنتخب الهولندي لعب خلالها 4 مرات فقط أساسيا وسجل هدفا واحدا.

وقال دوست للصحيفة "لم تكن الأمور على ما يرام مع المنتخب الهولندي لاي سبب من الاسباب. فقد حان الوقت للقول: نتوقف هنا، الامور لا تسير جيدا".

وكان دوست لعب أساسيا امام انكلترا في المباراة الدولية الودية الشهر الماضي في اول مباراة للمدرب الجديد المدافع الدولي السابق رونالد كومان. وبعدها بأربعة أيام لازم مقاعد البدلاء في المباراة الدولية الودية ضد البرتغال.

وأضاف "شعرت بالبؤس لمدة أسبوع كامل، وكان هذا هو العامل الحاسم".