زيدان يؤكد: ليس لدي أي مشكلة مع غاريث بيل

أكد المدرب الفرنسي لريال مدريد الاسباني زين الدين زيدان عدم وجود أي مشكلة لديه مع لاعبه الويلزي غاريث بايل، على رغم استبداله بعد الشوط الاول من المباراة ضد يوفنتوس الايطالي في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

وأفادت تقارير صحافية ان بايل كان متفاجئا وغاضبا من قرار زيدان باستبداله في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد، عندما كان يوفنتوس متقدما 2-صفر، وذلك في إياب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال. وسجل يوفنتوس في الشوط الثاني هدفا ثالثا عادل به نتيجة مباراة الذهاب التي حسمها ريال في تورينو، قبل ان يحتسب الحكم الانكليزي مايكل اوليفر ركلة جزاء في الوقت الضائع سجل منها البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا أتاح لريال حامل اللقب في الموسمين الماضيين، بلوغ الدور نصف النهائي للموسم الثامن تواليا.

كما غاب بايل عن المباراة التي فاز فيها ريال على ملقة الاحد 2-1 في الدوري الاسباني، الا ان ريال أكد ان هذا الغياب كان من ضمن خطة لإراحة أكثر من لاعب، منهم رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي رافايل فاران ضمن الرحلة الى ملعب لا روزاليدا.

ويستضيف ريال الاربعاء اتلتيك بلباو في الليغا، حيث يأمل بايل في اثبات أحقيته بالمشاركة وذلك قبل مواجهة الذهاب مع بايرن ميونيخ الالماني في نصف نهائي دوري الابطال في ميونيخ الاسبوع المقبل.

وشارك بايل أساسيا بدلا من الفرنسي كريم بنزيمة أمام يوفنتوس، لكن زيدان اشار الى ان اللاعبين لا يشعران بالتهميش في المباريات الاخيرة، موضحا "لا، لا اعتقد ذلك، انها كرة القدم. لا ارى أيا منهما حزينا، يتدربان جيدا".

وتابع "تحدثت اليهما في ذلك اليوم، يرغب كل منهما بتسجيل مزيد من الاهداف، ولكن الجميع يعمل جيدا"، موضحا "دائما ما تحدث هذه الامور في فريق مثل فريقنا. هناك لاعبون بحالة جيدة ويلعبون جيدا ويجب ان اكون مستعدا دائما لتقييم من هو اللاعب الافضل للفريق في أي وقت".

وفضل زيدان الاعتماد على بنزيمة الى جانب رونالدو في هجوم الفريق هذا الموسم، لكن الفرنسي سجل هدفا واحدا فقط في آخر تسع مباريات.

وعلق مدرب ريال على ذلك بالقول "لسنا قلقين ونعرف المؤهلات التي يملكها، عليه ان يسجل أهدافا بالطبع، وهو يعرف ذلك، يعرف انه يستطيع ان يفعل اشياء اخرى ولكن يجب ان يسجل الاهداف".

وأضاف "هو يعاني قليلا عندما يهدر الفرص ولكن الحل سهل، يجب ان يواصل العمل. انها مجرد مشكلة بسيطة يواجهها في الوقت الحالي - واجهنا ذلك في الفريق في وقت سابق من الموسم لكننا واصلنا العمل. اذا واصل العمل فأنا واثق من انه سيسجل مجددا في وقت قصير".

ويسعى ريال الى لقبه الثالث على التوالي في دوري الأبطال، وهو سيواجه بايرن ميونيخ الذي سيفتقد على الارجح لاعب الوسط التشيلي ارتورو فيدال بسبب إصابة في الركبة تتطلب جراحة قد تبعده عن مباراة الذهاب.

واعتبر زيدان ان "فيدال لاعب مهم لكن لا شيء سيتغير. بايرن فريق كبير جدا مع العديد من اللاعبين الجيدين، وانا واثق من انهم سيجدون البديل".