أغويرو يتعافى من جراحة بسيطة في ركبته

يتعافى المهاجم الأرجنتيني لنادي مانشستر سيتي الانكليزي سيرخيو اغويرو من جراحة بسيطة خضع لها في ركبته، مؤكدا الثلاثاء تصميمه على العودة الى الملاعب في وقت قريب.

وغاب أغويرو، الهداف التاريخي لبطل الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، عن مباراة فريقه ضد توتنهام والتي انتهت بفوزه 3-1 على ملعب ويمبلي السبت، الا ان مدربه الاسباني جوسيب غوارديولا أعرب عن أمله في ان يكون جاهزا لخوض "المباريات الاخيرة" في الموسم.

وفي حين حسم سيتي لقب الدوري المحلي هذا الموسم، يأمل أغويرو في ان يكون جاهزا بشكل مثالي للمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.

وقال المهاجم الثلاثاء عبر حسابه على موقع "تويتر"، "أتعافى حاليا من جراحة بالمنظار في الركبة. لدي حافز كبير للعودة قريبا الى الملعب".

وعادة ما يلجأ الأطباء الى هذا النوع من العمليات الجراحية لمعالجة مشاكل في الاربطة. وغاب أغويرو لنحو شهر عن الملاعب، وعاد كبديل في مباراة "دربي" مدينة مانشستر ضد الغريم يونايتد في 7 نيسان/أبريل، وفيها تعرض لاصابة جديدة بعد احتكاك مع لاعب "الشياطين الحمر" آشلي يونغ.

ولم يخض أغويرو أي مباراة كأساسي منذ 4 آذار/مارس عندما فاز فريقه على تشلسي 1-صفر، وشارك كبديل مرتين مؤخرا ضد يونايتد وليفربول.