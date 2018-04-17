GMT 17:09 2018 الثلائاء 17 أبريل GMT 19:42 2018 الثلائاء 17 أبريل  :آخر تحديث

البدري يعلن تجديد عقده مع الأهلي المصري

أ. ف. ب.
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أعلن مدرب النادي الأهلي المصري حسام البدري الثلاثاء، انه اتفق مع إدارة النادي على تجديده عقده، بعد ضمان لقب البطولة المحلية.

ونقل الموقع الالكتروني للنادي عن البدري اتفاقه "مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس لجنة الكرة على تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي".

وأضاف البدري (58 عاما) ان الخطيب ابلغه برغبة النادي في استمراره على رأس القيادة الفنية للفريق، "لكن الظروف الصحية الخاصة بالكابتن الخطيب وعدم تواجده في مصر وراء عدم إعلان الأمر بشكل رسمي".

وأوضح البدري "لم أتطرق إلى أية شروط خاصة، سواء مالية أو غيرها بالنسبة لي في ملف التجديد، وأية مطالب ترتكز في المقام الأول على تدعيم الفريق والحديث عن مستقبله".

ونجح البدري في ولايته الثالثة مع الاهلي في إحراز لقب الدوري مرتين على التوالي، كما بلغ نهائي دوري أبطال افريقيا الموسم الماضي.


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