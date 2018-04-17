أهلي جدة-السد والعين-الدحيل في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

ضمن الاهلي السعودي صعوده الى ثمن النهائي في صدارة المجموعة الاولى، بفوزه على مضيفه الجزيرة الاماراتي 2-1 الثلاثاء في ابوظبي في الجولة السادسة الاخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اسيا في كرة القدم، ليضرب موعدا مع السد القطري ثاني المجموعة الثالثة.

وأنهى الدحيل دور المجموعات بالعلامة الكاملة بتغلبه على ضيفه الوحدة الاماراتي 1-صفر في الدوحة ضمن المجموعة الثانية، ليلتقي العين الاماراتي ثاني الرابعة.

واكتمل عقد الفرق المتأهلة الى الدور ثمن النهائي بحجز ذوب آهن الايراني للبطاقة الثانية في المجموعة الثانية بتعادله مع مضيفه لوكوموتيف طشقند الاوزبكستاني 1-1.

ورفع ذوب آهن عدد الفرق الايرانية في ثمن النهائي الى 3 بعد استقلال طهران وبيرسيبوليس، الى جانب ممثلين لقطر (الدحيل والسد) ومثلهما من الامارات (العين والجزيرة) وفريق سعودي واحد (اهلي جدة).

وعن شرق اسيا، تأهلت فرق جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي وتيانجين غوانجيان الصيني (الخامسة)، وشنغهاي الصيني واولسان هيونداي الكوري الجنوبي (السادسة)، وغوانغجو ايفرغراند الصيني وبوريرام يونايتد التايلاندي (السابعة)، وسوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي وكاشيما انتلرز الياباني (الثامنة).

-اهلي جدة يؤكد صدارته-

في المباراة الاولى على استاد محمد بن زايد في ابوظبي، سجل صالح الجمعان (6) والمصري مؤمن زكريا (30) هدفي الاهلي، والبرازيلي رومارينيو دا سيلفا (68) هدف الجزيرة.

وكان الفريقان ضمنا صعودهما الى دور الـ16 منذ الجولة الماضية، لكنهما كانا يتطلعان الى الصدارة التي حافظ عليها الاهلي برصيد 14 نقطة، وبقي الجزيرة ثانيا وله 8 نقاط، وسيلتقي في الدور المقبل مع بيرسيبوليس الايراني متصدر الثالثة.

وأكد الاهلي في مباراة الثلاثاء تفوقه التاريخي على الجزيرة في البطولة الاسيوية، حيث فاز عليه في خمس مباريات جمعت بينهما منذ نسخة 2010.

وبدأ الاهلي التسجيل مبكرا اثر عرضية من حمدان الشمراني سددها الجمعان مباشرة في شباك حارس مرمى الجزيرة الشاب عبد الرحمن العامري الذي لعب بديلا للدولي علي خصيف الغائب بسبب الايقاف (6).

وتقدم الاهلي بهدف ثان بعدما قطع سلمان المؤشر الكرة من وسط الملعب، ثم مررها الى مؤمن زكريا الذي سددها خادعة في شباك العامري (30).

وتحسن اداء الجزيرة وقلص الفارق بعد تمريرة من علي مبخوت اصطدمت بقدم مدافع الاهلي الشمراني ووصلت الى البديل احمد العطاس الذي مررها الى دا سيلفا، فلم يجد الأخير صعوبة في ايداعها شباك ياسر المسيليم (68).

ومنع المسيليم الجزيرة من ادراك التعادل الاول في تاريخ لقاءات الفريقين بعدما ابعد تسديدة مبخوت اثر تمريرة من محمد فوزي (70).

ويحل الاهلي ضيفا على السد في 7 ايار/مايو المقبل ذهابا، قبل ان يستضيفه في 14 منه ايابا.

وتطغى النكهة السياسية على المواجهات بين الاندية القطري والسعودية والاماراتية منذ اعلان الاخيرتين والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في حزيران/يونيو 2017 على خلفية اتهامها بدعم "الارهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة. وطلبت الرياض وأبوظبي من الاتحاد الآسيوي إقامة مباريات أنديتها ضد الأندية القطرية على أرض محايدة، الا ان الهيئة القارية تمسكت بمبدأ إقامة المباريات وفق نظام الذهاب والإياب.

وحل الاهلي ضيفا على الغرافة في دور المجوعات وتعادل معه 1-1 في الجولة الثالثة، قبل ان يستضيفه في الجولة الرابعة وتعادلا ايضا بالنتيجة ذاتها.

وفي مباراة ثانية هامشية ضمن المجموعة ذاتها، عاد الغرافة القطري بفوز معنوي على حساب مضيفه تراكتور سازي تبريز الايراني 3-1.

وحول الغرافة تخلفه بهدف في الشوط الاول سجله محمد ايرانبوريان (31 من ركلة جزاء)، الى فوز بثلاثية تناوب على تسجيلها في الشوط الثاني مؤيد حسن (70) وعبد العزيز حاتم محمد عبدالله (76) والايراني مهدي طارمي (87).

وانهى الجزيرة دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 8 نقاط بفارق المواجهات المباشرة خلف الجزيرة، فيما حل الفريق الايراني في المركز الاخير برصيد نقطتين.

أهداف مباراة الأهلي والجزيرة:

-الدحيل بالعلامة الكاملة-

وأنهى الدحيل دور المجموعات بالعلامة الكاملة بتغلبه على ضيفه الوحدة الاماراتي 1-صفر في الدوحة سجله عبد الرحمن فهمي في الدقيقة 47.

وهو الفوز السادس على التوالي للدحيل، فيما خرج الوحدة خالي الوفاض بحلوله رابعا واخيرا برصيد 3 نقاط.

وفي الدور المقبل، يلتقي الدحيل مع العين، وذوب آهن مع مواطنه استقلال طهران متصدر المجموعة الرابعة.

ويستضيف العين مباراة الذهاب في 8 ايار/مايو المقبل، على ان تقام مباراة الاياب في 15 منه في الدوحة.

وشهدت المباراة حالتي طرد، الاولى لمدافع الوحدة سالم سلطان (39) لعرقلته المهاجم المغربي يوسف العربي المنفرد، والثانية للبرازيلي لوكاس منديز مدافع الدحيل (85) للعنف تجاه احد لاعبي الفريق الخصم.

وفي المجموعة ذاتها، حجز ذوب آهن البطاقة الاخيرة بتعادله الثمين مع مضيفه لوكوموتيف طشقند الاوزبكستاني 1-1 في طشقند.

وكان ذوب آهن البادئ بالتسجيل عبر مرتضى تبريزي في الدقيقة 25، وأدرك أصحاب الارض التعادل في الدقيقة الاخيرة بواسطة إسلوم توختاخوجاييف.

وحقق الفريق الايراني الاهم، كون التعادل كان يكفيه لبلوغ الدور ثمن النهائي، فيما كان لوكوموتيف طشقند بحاجة الى الفوز للحاق بركب الفرق المتأهلة.

وتساوى الفريقان نقاطا في المركز الثاني برصيد 7 لكل منهما، بيد ان الفريق الايراني حجز البطاقة الثانية بفضل المواجهتين المباشرتين كونه تغلب على لوكوموتيف 2-صفر في الجولة الثانية في 19 شباط/فبراير الماضي.