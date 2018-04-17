النادي الأفريقي يعلن فسخ التعاقد مع مدربه الفرنسي مارشان

أعلن النادي الافريقي التونسي الثلاثاء فسخ العقد مع المدرب الفرنسي برتران مارشان بـ "التراضي" بعد خمسة أشهر من توليه مهامه، لأسباب غير معلنة، وفي ظل اهتمام بالتعاقد معه من قبل نادي اتحاد الجزائر.

وقال النادي التونسي في بيان مقتضب نشر على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، "تم الاتفاق بفسخ العقد الذي يربط برتران مارشان بالنادي الإفريقي بالتراضي بين الطرفين".

ولم يعلن النادي الذي يحتل الترتيب الثالث في دوري الدرجة الأولى، بعد عن المدرب الرسمي الجديد خلفا لمارشان أو أسباب فسخ التعاقد.

وقد يكون نادي اتحاد العاصمة الجزائري الوجهة المقبلة للمدرب الفرنسي.

وأكد المدير العام للنادي الجزائري عبد الحكيم سرار لوكالة فرنس برس انه اتصل بوكيل أعمال المدرب الفرنسي، و"لقد عبرت له عن رغبتي في الحديث مباشرة مع مارشان".

أضاف "سنتخذ القرار غدا (الاربعاء) في منتصف النهار. مساره يوافق اهتماماتنا"، علما انه سبق للنادي الجزائري الاعلان ان مدربه الحالي ميلود حمدي سيغادر الفريق في نهاية الموسم.

وكان مارشان (64 عاما) وقع في كانون الأول/ديسمبر، عقدا مع الافريقي عقد مدته ستة اشهر، أي حتى نهاية الموسم الحالي. وهي المرة الثانية الذي يتولى فيها الفرنسي تدريب النادي، بعد فترة أولى في العام 2006.

وسبق لمارشان ان قاد فريق النجم الساحلي الى لقب دوري أبطال افريقيا في العام 2007، كما تولى تدريب المنتخب التونسي في 2010.

ويعتبر الافريقي الذي يواجه صعوبات مالية وادارية، من أبرز الفرق التونسية، حيث احرز لقب البطولة التونسية في 13 مرة.