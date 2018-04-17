المالكية يفرض التعادل على القوة الجوية في كأس الاتحاد الآسيوي

فرض المالكية البحريني التعادل على مضيفه القوة الجوية العراقي حامل اللقب 1-1 الثلاثاء على استاد كربلاء الدولي، وذلك في لقاء مؤجل ضمن منافسات المجموعة الاولى لمسابقة كاس الاتحاد الاسيوي.

وامام اكثر من 15 الف متفرج، بدا القوة الجوية في طريقه الى تحقيق فوزه الثالث في المجموعة من أصل 5 مباريات، بتقدمه في الدقيقة 19 عبر عماد محسن وحتى الدقيقة 78 قبل أن يخطف السوري اسراء الحموي التعادل للمالكية الذي عكر على حامل اللقب الاحتفال بمباراته الرسمية الأولى على ارضه بعد قرار رفع الحظر عن الملاعب العراقية الشهر الماضي.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى لمصلحة القوة الجوية 4-3 في البحرين.

ورفع القوة الجوية رصيده الى 9 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف الجزيرة الأردني المتصدر وأمام المالكية الثالث، فيما يقبع السويق العماني في ذيل المجموعة دون نقاط.

وتقام الجولة السادسة الأخيرة الحاسمة الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي القوة الجوية مع ضيفه السويق، على أن يلعب الجزيرة في ضيافة المالكية الذي بدا عاجزا الثلاثاء عن مجاراة مضيفه العراقي في الشوط الأول وسرعان ما تخلف عندما استغل عماد محسن كرة مرتدة من احد مدافعي الضيوف واكملها ارضية قوية على يسار الحارس عبد الكريم فردان (19).

وحاول المالكية الرد وكان قريبا من تحقيق التعادل بواسطة عيسى عبد الباري، الا ان الاخير سدد بجانب قائم الجوية(29).

وقبل انتهاء الشوط الاول باربع دقائق، عاد عبد الباري واهدر فرصة لادراك التعادل عندما تباطأ بالتعامل مع كرة سهلة وهو بمواجهة الحارس.

وفي الشوط الثاني، واصل الجوية هيمنته واضاع عماد محسن فرصة تعزيز التقدم بعدما نجح مدافع المالكية في قطع الطريق عليه في اللحظة الاخيرة (61)، ثم ومن هجمة مرتدة منظمة تمكن المالكية من ادراك التعادل بواسطة الحموي اثر استلامه كرة متقنة من سيد هاشم سددها قوية ارضية على يسار الحارس.

ومنح الهدف الدفع المعنوي للمالكية وجعل يصمد في وجه مضيفه الذي اكتفى في نهاية المطاف بنقطة على ارضه وبين جمهوره.