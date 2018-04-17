أستراليا إلى نهائي كأس آسيا للسيدات بركلات الترجيح

تأهل منتخب أستراليا إلى المباراة النهائية لكأس اسيا للسيدات المقامة في الأردن، وذلك عقب فوزه الصعب على منتخب تايلاند بركلات الترجيح 3–1 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 2–2 في الوقتين الأصلي والإضافي الثلاثاء على ستاد الملك عبدالله الثاني بعمان.

وكانت تايلاند في طريقها لحسم بطاقة النهائي لصالحها لأنها تقدمت حتى الوقت بدل الضائع من الوقت الأصلي بهدفين لكانجانا سونغنغوين (20) وراتيكان ثونغسومبوت (64) مقابل هدف لكانجانابورن ساينغكون (17 خطأ في مرمى فريقها).

لكن الانا كينيدي خطفت التعادل في الوقت القاتل (90+1) وجرت الفريقين الى شوطين اضافيين لم يشهدا أي تعديل بالنتيجة.

وخاضت تايلاند الشوطين الاضافيين بعشر لاعبات بعد طرد ويلايبورن بوثدوانغ في الدقيقة 87 لحصولها على الإنذار الثاني.

وتألقت الحارسة الأسترالية ماكينزي ارنولد وتصدت لثلاث ركلات ترجيحية، لتمنح منتخب بلادها الفوز وبطاقة التأهل.

ويلتقي المنتخب الاسترالي في المباراة النهائية مع المتأهل من المواجهة المقررة الثلاثاء ايضا بين الصين واليابان حاملة اللقب.

وتقام المباراة النهائية الجمعة على ستاد عمان الدولي، على أن تقام في اليوم ذاته مباراة تحديد المركز الثالث، علماً بأن المنتخبات الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي ضمنت التاهل الى نهائيات كأس العالم في فرنسا العام المقبل بالإضافة لمنتخب كوريا الجنوبية الذي حصل على المركز الخامس بفوزه الاثنين على الفلبين 5–صفر.

وتقدم المنتخب الكوري الجنوبي بهدفين في الشوط الأول عن طريق جانغ سيل غي (34) ولي مينا (45+1)، ثم أضاف ثلاثة في الشوط الثاني عن طريق وليم سيون جوو (55) وتشو سو هيون (66 و84 من ضربة جزاء).

وكان المنتخب الكوري الجنوبي أنهى الدور الاول بالمركز الثالث في المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن استراليا واليابان.