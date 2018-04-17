فوز صعب لتييم في مونتي كارلو بعد العودة من الإصابة

حقق النمسوي دومينيك تييم المصنف خامسا فوزا صعبا من ثلاث مجموعات على الروسي أندري روبليف الثلاثاء في دورة مونتي كارلو للماسترز، في أول مباراة له منذ اكثر من شهر بسبب إصابة في الكاحل.

حقق النمسوي دومينيك تييم المصنف خامسا فوزا صعبا من ثلاث مجموعات على الروسي أندري روبليف الثلاثاء في دورة مونتي كارلو للماسترز، في أول مباراة له منذ اكثر من شهر بسبب إصابة في الكاحل.

وواجه النمسوي السابع عالميا وأحد المرشحين للمنافسة على اللقب في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الأربع الكبرى التي تقام في أواخر أيار/مايو المقبل، صعوبة كبيرة أمام روبليف فخسر المجموعة الاولى 5-7، ثم رد في الثانية بالنتيجة ذاتها، ليفرض مجموعة حاسمة.

تقدم تييم في المجموعة الثالثة 4-1، لكنه ارتكب سلسلة من الاخطاء منحت منافسه فرصة للفوز بالمباراة، قبل ان يتدارك الوضع ويحسمها 7-5 منهيا المواجهة في ساعتين و42 دقيقة.

وقال تييم "تعين علي القتال من النقطة الأولى حتى الاخيرة، وهو ما فعلته جيدا بالطبع. لكنني كنت أيضا محظوظا في النهاية عندما حصل على فرصة الفوز بالمباراة وأهدر ضربة من الخط الخلفي للملعب بنحو 10 سنتيمترات (...) كنت على بعد 10 سنتيمترات من الخروج من الدورة".

وكان تييم (24 عاما) تعرض الى اصابة في الكاحل في دورة انديان ويلز الاميركية للماسترز الشهر الماضي. ويبرز النمسوي على الملاعب الترابية، اذ أحرز عليها سبعة من الألقاب التسعة في مسيرته.

ويتوقع ان يكون تييم منافسا للمصنف أول عالميا رافايل نادال المتوج عشر مرات في رولان غاروس، في نسخة السنة الحالية من البطولة الفرنسية، والتي تقام من 27 أيار/مايو حتى 10 حزيران/يونيو.

وبلغ تييم نصف النهائي في رولان غاروس في النسختين السابقتين، لكن الاسباني حسم بسهولة مواجهتهما في العام الماضي 6-3 و6-4 و6-صفر في طريقه الى اللقب.

ويواجه تييم قرعة صعبة في دورة مونتي كارلو، اذ تنتظره مواجهة من العيار الثقيل في الدور الثالث في حال تغلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الاول في العالم سابقا، على الكرواتي بورنا تشوريتش.

وفي حال عبوره الى ربع النهائي، سيكون نادال منافسه المحتمل في حال عدم حصول مفاجئات في مسيرة الاسباني.

وعلق تييم على هذه القرعة بالقول انها "رهيبة بالتأكيد، بدءا من الدور الاول، ولكنني سعيد لانني لعبت ساعتين و40 دقيقة ... واتطلع الى مشاهدة مباراة ديوكوفيتش وتشوريتش على شاشة التلفزيون ثم مواجهة الفائز الخميس".

- تأهل صعب ايضا لزفيريف وديميتروف -

ولم تكن حال الألماني الكسندر زفيريف الثالث والبلغاري غريغور ديميتروف الرابع أفضل من تييم إذ واجها ايضا صعوبة واحتاجا الى ثلاث مجموعات للفوز بمباراتهما الأولى والتأهل الى الدور ثمن النهائي.

وتغلب زفيريف، الفائز الموسم الماضي بلقبي دورتي روما ومونتريال للماسترز على حساب العملاقين ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر تواليا، على اللوكسمبورغي جيل مولر في ساعتين ودقيقة بعد خسارته المجموعة الأولى 4-6 قبل أن يرد بحسم الثانية والثالثة 6-3 و6-2.

ويلتقي وصيف بطل دورة ميامي للماسترز هذا الموسم في ثمن النهائي مواطنه يان-لينارد شتروف الفائز الثلاثاء في الدور الأول على الياباني يويشي سوغيتا 6-3 و6-2، او الإيطالي فابيو فونييني الثالث عشر الفائز بدوره على البيلاروسي ايليا ايفاشكا 6-4 و7-5.

اما بالنسبة لديميتروف الذي أحرز الموسم الماضي في دورة سينسيناتي لقبه الأول في دورات الألف نقطة للماسترز على حساب الأسترالي نيك كيريوس، فتخطى عقبة الفرنسي بيار-هوغ هيربير 3-6 و6-2 و6-4 في غضون ساعة و49 دقيقة.

ويلتقي ديميتروف في الدور المقبل الألماني فيليب كولشرايبر الفائز الثلاثاء على الأميركي تينيس ساندغرن 6-2 و6-2، او الإسباني البرت راموس-فينولاس.

كما تأهل الى ثمن النهائي ميشا زفيريف، شقيق الكسندر، بتحقيقه فوزين على التوالي للمرة الأولى هذا الموسم وذلك على حساب الفرنسي لوكا بويي السابع بتغلبه عليه 2-6 و6-1 و7-6 (7-3)، فيما فاز البلجيكي دافيد غوفان السادس على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7-6 (7-4) و7-5.

وفي الدور الاول، فاز الفرنسي جيل سيمون على مواطنه ادريان مانارينو 6-3 و4-6 و6-2، والايطالي ماركو تشيكيناتو على البوسني دامير دجمهور 6-3 و6-2، الأرجنتيني دييغو شفارتسمان العاشر على مواطنه غيدو بيا صفر-6 و6-2 و6-3، والفرنسي ريشار غاسكيه على مواطنه جيريمي شاردي 6-4 و7-6 (7-5)، والايطالي اندرياس سيبي على البريطاني كايل ادموند 6-3 و5-7 و6-2.

كما تغلب الإسباني فرناندو فرداسكو على الاوروغوياني بابلو كويفاس 5-7 و7-6 (7-4) و6-1، والاسباني فيليسيانو لوبيز على الفرنسي بينوا بير 5-7 و7-6 (7-5) و6-صفر.