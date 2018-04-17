رونالدو يحتفظ بعرش هدافي أوروبا امام صلاح وميسي

احتفظ اللاعب الدولي البرتغالي كريستاينو رونالدو بصدارة ترتيب هدافي أوروبا للموسم الجاري ( 2017-2018) على الرغم من غيابه عن المباراة الأخيرة لفريقه ريال مدريد أمام نادي مالاغا، التي جرت الأحد الماضي، لحساب مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي قارة أوروبا لكل المسابقات المحلية والقارية للموسم الحالي، والتي يعدها دورياً موقع "ماكسي فوت" الفرنسي ونشرها أمس الإثنين.

ورفع رونالدو رصيده إلى 41 هدف، بعدما أضاف هدفاً جديدا، الأسبوع الماضي، خلال مباراة ريال مدريد مع يوفنتوس الإيطالي ( 1-3) برسم إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويبقى عرش رونالدو مهدداً من طرف النجم المصري محمد صلاح، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 40 هدفاً، والذي يملك فرص عديدة لمواصلة توهجه في ظل استمرار فريقه ليفربول في ة دوري الأبطال، وتواصل تنافسه على المراكز الأوروبية في مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

ويتقاسم المرتبة الثالثة كل من الغريم التقليدي لرونالدو، الأرجنتيني ليوينيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، والإيطالي تشيرو إيموبيلي، مهاجم نادي لاتسيو الإيطالي.

ويُلاحظ على قائمة ال10 الأوائل، تواجد النجم البرازيلي نيمار في المركز التاسع بمجموع 28 هدف، وذلك على الرغم من ابتعاده عن المنافسة ضمن فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي منذ شهر فبراير الماضي بسبب الإصابة.

وفيما يلي قائمة ال10 الأوائل:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو ( ريال مدريد الإسباني) : 41 هدف

2- المصري محمد صلاح ( ليفربول الإنكليزي) : 40 هدف

3- الإيطالي تشيرو إيموبيلي ( لاتسيو روما الإيطالي) :39 هدف

- الأرجنتيني ليونيل ميسي ( برشلونة الإسباني) :39 هدف

5- البولندي روبيرت ليفاندوفسكي ( بايرن ميونيخ الألماني) :36 هدف

- الإنكليزي هاري كين ( توتنهام الإنكليزي) : 36 هدف

- الأوروغوياني إيديسون كفاني ( باريس سان جيرمان الفرنسي) :36 هدف

8- الأرجنتيني سيرجيو أغويرو ( مانشستر سيتي الإنكليزي) :30 هدف

9- البرازيلي نيمار ( باريس سان جيرمان الفرنسي) :28 هدف

10- الغابوني بيار أوباميانغ ( أرسنال الإنكليزي) : 27 هدف

- الأوروغوياني ليوس سواريز ( برشلونة الإسباني) : 27 هدف