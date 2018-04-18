تورونتو وبوسطن ونيو اورليانز على مشارف الدور الثاني

واصلت اندية تورونتو رابتورز وبوسطن سلتيكس ونيو اورليانز بيليكانز بدايتها القوية في الدور الاول من "بلاي اوف" دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، وباتت على مشارف الدور الثاني بتحقيق كل منها الفوز الثاني تواليا.

وتغلب تورونتو رابتورز متصدر المنطقة الشرقية على واشنطن ويزاردز الثامن 130-119، وبوسطن سلتيكس الثاني على ميلووكي باكس السابع 120-106، فيما فاز نيو اورليانز سادس المنطقة الغربية على بورتلاند ترايل بلايزرز 111-102.

واستغل تورونتو وبوسطن عاملي الارض والجمهور على أكمل وجه في المباراتين الاوليين، فيما حقق نيو اورليانز الانتصارين خارج القواعد. وباتت الاندية الثلاثة بحاجة الى فوزين لحسم التأهل الى الدور الثاني من البلاي اوف (نصف نهائي المنطقتين).

في المباراة الاولى، وضع تورونتو حدا لبداياته المخيبة في السنوات العشر الاخيرة في البلاي اوف وتقدم للمرة الاولى 2-صفر، وذلك بفضل 37 نقطة لنجمه ديمار ديروزن الذي ساهم ايضا بـ4 تمريرات حاسمة و5 متابعات.

وقال ديروزن عقب المباراة "لا أدخل المباريات وأنا أفكر في تسجيل 30 أو 40 نقطة، وهذه الليلة كنت أرغب فقط في اللعب بقتالية".

وأضاف الليتواني يوناس فالانسيوناس 19 نقطة مع 14 متابعة والبديل سي دجاي مايلز 18 نقطة، وكايل لاوري 13 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة و7 متابعات.

وقال فالانسيوناس "نحن أقوياء كفريق، والامر لا يتعلق بمؤهلات فردية للاعبين"، مضيفا "حققنا الفوز كفريق هذا المساء. كنا جيدين على مستوى الدفاع، وكل واحد منا ساعد الاخر. انها رياضة جماعية وعندما نلعب معا ويدعم بعضنا البعض فهذا أمر ممتع".

وحطم تورونتو ارقامه القياسية في عدد النقاط المسجلة في ربع واحد (44) وشوط واحد (76) ومباراة في تاريخ مشاركاته في البلاي اوف (130).

وضرب تورونتو بقوة في الربع الاول حيث سجل 11 ثلاثية وكسبه بفارق 17 نقطة (44-27)، قبل ان يواجه مقاومة من الضيوف في الربع الثاني (32-31)، فانهى الشوط الاول لصالحه بفارق 18 نقطة (76-58).

وقلص واشنطن الفارق الى 10 نقاط (90-100) بكسبه الربع الثالث 32-24، لكن اصحاب الارض صمدوا امام انتفاضة الضيوف في الربع الاخير وكسبوه بفارق نقطة واحدة 30-29.

وبرز جون وول في صفوف واشنطن الذي بات مطالبا بكسب المباراتين المقبلتين على ارضه يومي الجمعة والاحد المقبلين، بتسجيله 29 نقطة مع 9 متابعات، بيد انه لم يجد المساندة اللازمة من زملائه الذين كان افضلهم البدلاء مايك سكوت (20 نقطة) وتاي لاوسون وكيلي اوبري جونيور (14 لكل منهما).

وأعرب وول الذي انعش امال فريقه عندما قلص الفارق الى 5 نقاط من رميتين حرتين في الربع الاخير (103-108)، عن أسفه للخسارة وقال "منذ بداية البلاي اوف، الفريق الذي يسجل عددا اكبر من الرميات الثلاثية يفوز بمبارياته".

-سلتيكس يؤكد تفوقه-

وفي الثانية، أكد بوسطن تفوقه على ميلووكي باكس عندما تغلب عليه 120-106.

وفي غياب نجمه كايري ايرفينغ بسبب الاصابة التي انهت موسمه، تكفل الواعد جايلين براون (21 عاما) بالجانب الهجومي بتسجيله 30 نقطة في 33 دقيقة، وأضاف تيري روزيير 23 نقطة مع 8 متابعات، والبديل ماركوس براون 18 نقطة.

ويعاني بوسطن ايضا من غياب غوردون هايوورد وماركوس سمارت ودانيال ثيس بسبب الاصابة.

واوضح براون أن سلتيكس لم يتأثر من كثرة الإصابات التي هددت بعرقلة موسمه، مضيفا "لا أهتم لذلك. في النهاية نحن نريد الفوز في المباريات".

وأضاف "نحن واثقون أكثر من أي وقت مضى. حاولت الفرق استبعادنا (عن ترشيحات المنافسة) طيلة العام ونجحنا في كل مرة أن نثبت أنهم ليسوا على صواب. هذا ما سنواصل فعله".

وكعادته تألق العملاق اليوناني يانيس انتيتوكونمبو (2,11 م) في صفوف ميلووكي بتسجيله 30 نقطة مع 9 متابعات و8 تمريرات حاسمة الى جانب 25 نقطة لكريس ميدلتون، بيد ان ذلك لم يكن كافيا لتجنيب فريقهما الخسارة الثانية.

وتخلف ميلووكي بفارق 20 نقطة (83-103) في الربع الاخير، ما دفع مدرب بوسطن براد ستيفنس الى اشراك البدلاء غريغ مونرو (12 نقطة) وشاين لاركين (11 نقطة) والفرنسي غيرشون يابوسيل.

وفي الثالثة، تابع نيو اورليانز مفاجآته وانتزع الفوز الثاني على التوالي من مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز عندما تغلب عليه 111-102، وبات بحاجة الى كسب مباراتيه المقبلتين على ارضه الخميس والسبت المقبلين لحجز بطاقته الى الدور المقبل.

وبرز دجرو هوليداي في صفوف بيليكانز بتسجيله 33 نقطة، بينها 12 نقطة في الربع الاخير، الى جانب انتوني ديفيس صاحب 22 نقطة.

وكان سي دجاي ماكولوم الافضل في صفوف بورتلاند ترايل بتسجيله 22 نقطة، فيما اكتفى داميان ليلارد بتسجيل 17 نقطة.