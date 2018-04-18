قميص ستيفن كوري الأكثر مبيعا للعام الثالث تواليا

تصدر قميص نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري لائحة القمصان الأكثر مبيعا بين لاعبي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك بحسب ما كشفت رابطة الدوري الثلاثاء.

ولم تحدد رابطة الدوري الحجم الإجمالي للمبيعات، لكنها أشارت الى أن قمصان حامل اللقب والسلع المتعلقة بالفريق كانت الأكثر مبيعا خلال موسم 2017-2018 الذي وصل الى الادوار الاقصائية "بلاي اوف".

وحل نجم كليفلاند كافالييرز ليبرون جيمس، وصيف البطل وافضل لاعب في الدوري أربع مرات، في المركز الثاني خلف كوري، متقدما على زميل الأخير وأفضل لاعب في موسم 2014 ونهائي 2017 كيفن دورانت.

كما حل كليفلاند الذي توج باللقب عام 2016 وخسر نهائي 2017 أمام غولدن ستايت، في المركز الثاني من حيث مبيعات السلع أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، لوس انجليس ليكرز، بوسطن سلتيكس، ميلووكي باكس واوكلاهوما سيتي ثاندر.

وتصدر نجم ميلووكي اليوناني يانيس انتيتوكونمبو لائحة مبيعات القمصان للاعبين الأجانب وحل رابعا بالمجمل، متقدما على لاعب بوسطن الجديد كايري ايرفينغ الذي صعد سبعة مراكز مقارنة مع ترتيب المبيعات الصادر في كانون الثاني/يناير.