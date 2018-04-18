رومينيغه يحذر: بايرن هو الوحيد القادر على هزيمة ريال

رومينيغه يعتبر ان بايرن هو الوحيد القادر على هزيمة ريال

وجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينتس رومينيغه تحذيرا الى نادي ريال مدريد الإسباني قبل نحو أسبوع على اللقاء المرتقب بينهما في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، معتبرا ان النادي الالماني هو الوحيد القادر على هزيمة النادي الملكي المتوج باللقب القاري في الموسمين الأخيرين.

ويستقبل بايرن على ملعبه "أليانز أرينا" غريمه الإسباني الأربعاء المقبل في مباراة الذهاب، على تقام مباراة الاياب على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد في الأول من أيار/مايو المقبل.

وقال رومينيغه "يجب ان نحافظ على تركيزنا حتى الأربعاء المقبل، لكن إذا ثمة فريق قادر على إلحاق الهزيمة بريال مدريد في الوقت الحالي، فهو بايرن ميونيخ".

وتفوح رائحة الثأر من اللقاء المنتظر بعدما كان ريال أقصى بايرن من الدور ربع النهائي للمسابقة الاوروبية الموسم الماضي بتغلبه عليه 2-1 ذهابا في ميونيخ بهدفين لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، و4-2 ايابا في مدريد.

واستعد بايرن الذي حسم لقب الدوري الالماني للموسم السادس تواليا، للقاء الأوروبي بفوز كبير الثلاثاء 6-2 على باير ليفركوزن في نصف نهائي كأس ألمانيا، وبلغ المباراة النهائية ستقام في 19 آيار/ مايو.

واعتبر رومينيغه ان مباراة الأمس دليل على ما يمكن لبايرن تقديمه.

وأوضح "كان ذلك بمثابة عرض لجودة كرة القدم (التي يقدمها) فريقنا"، معتبرا انه يتوجب على جماهير بايرن "أن تشعر انها في نعيم حاليا (...) من الواضح أن الفريق يتمتع بمواصفات هائلة لتحقيق كل ما يريده".

ويأمل بايرن في تكرار الثلاثية التاريخية التي حققها في العام 2013 بإشراف مدربه الحالي المخضرم يوب هاينكس، وشملت الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا. وسيخلف هاينكس في نهاية الموسم، المدرب الحالي لاينتراخت فرانكفورت الكرواتي نيكو كوفاتش.

واعتبر هاينكس ان أداء فريقه "كان استعراضا كرويا لفترة طويلة"، وان بايرن "قدم أداء على أعلى المستويات ضد منافس جيد. نحن متحمسون ومركزون وفي وضع نفسي جيد".

ولم يتردد في كيل المديح أيضا لحارس مرماه سفن أولريخ الذي أنقذ مرماه من كرتين خطرتين للاعب ليفركوزن المغربي كريم بلعربي.

وتابع هاينكس "كنا الفريق المهيمن ولكن هناك دائما حالات حيث تمكن سفن أولريخ من إنقاذنا. لقد كان مذهلاً".

وسيحاول بايرن ان يقف في وجه طموحات منافسه الإسباني ريال مدريد بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا للعام الثالث على التوالي.

واعتبر أولريخ انه "في حال لعبنا كما فعلنا (أمام ليفركوزن) ستكون الأمور صعبة على ريال أيضا".