كونتي: مانشستر سيتي قادر على السيطرة لسنوات

اعتبر المدرب الايطالي لتشلسي أنطونيو كونتي ان مانشستر سيتي الذي انتزع من فريقه هذا الموسم لقب الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، قادر على الهيمنة على الكرة المحلية لسنوات.

وتوج سيتي بطلا لانكلترا للمرة الخامسة في تاريخه الأحد، بعد خسارة منافسه المباشر وجاره مانشستر يونايتد على أرضه أمام وست بروميتش ألبيون صفر-1. ويبتعد سيتي عن يونايتد بفارق 16 نقطة، مع تبقي خمس مباريات لكل منهما قبل نهاية الموسم.

وقال كونتي عشية مباراة فريقه ضد بيرنلي في الدوري المحلي ان سيتي بقيادة المدرب الاسباني جوسيب غوارديولا "هو ناد قادر على مواصلة الهيمنة، الفوز، ليس فقط في انكلترا، ولكن أيضا في دوري أبطال أوروبا".

أضاف "لديهم امكانية القيام بذلك. هذا نادي قوي جدا، لديه تشكيلة مهمة مع لاعبين كبار ويريد ان يستثمر ويتطور".

وقاد كونتي النادي اللندني الى لقب الدوري في 2016-2017، وذلك في موسمه الأول معه. وسيحاول النادي الأزرق صاحب المركز الخامس، الفوز على بيرنلي للاحتفاظ بأمل، وان كان ضعيفا، بإنهاء الموسم في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة للمشاركة في دوري الابطال الموسم المقبل، علما بانه يتخلف عن توتنهام الرابع حاليا بثماني نقاط، الا انه خاض مباراة أقل من غريمه اللندني.

وقال كونتي "يجب ان نكون واقعيين، فمع تبقي خمس مباريات فقط، لن تكون الامور سهلة لتقليص الفارق لكن يتعين علينا ان نكافح والتمتع بالرغبة لتحقيق هذا الهدف".