كينيا تدعم ترشيح المغرب لمونديال 2026

انضمت كينيا الى مجموعة من الدول الافريقية التي أعلنت دعمها لملف ترشيح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم في كرة القدم 2026، في مواجهة ملف ثلاثي مشترك للولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويأمل المغرب الذي يتقدم بترشيحه للمرة الخامسة، في ان يصبح ثاني دولة افريقيا بعد جنوب افريقيا يحظى بتنظيم أهم تظاهرة كروية عالميا، علما بأن التصويت على هوية البلد المضيف سيتم في 13 حزيران/يونيو، عشية انطلاق مونديال روسيا 2018.

وقال رئيس الاتحاد الكيني نيك مويندوا خلال استقباله وفدا من المغرب، "ستكون كينيا داعمة بقوة لملف المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 طالما ان افريقيا بأكملها ستقف الى جانب المغرب".

وأضاف في مؤتمر صحافي في نيروبي "لقد عملنا بشكل وثيق مع الاتحاد المغربي منذ قدومي الى الاتحاد عام 2016".

ويعول المغرب بشكل كبير على الدعم الافريقي لاستضافة المونديال، علما ان عملية التصويت على اختيار مضيف مونديال 2026، ستشارك فيها كل الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي (فيفا)، بدلا من اللجنة التنفيذية فقط.

وسيشارك في التصويت 207 أعضاء من أصل 211 (يستثنى المرشحون الأربعة). وأعربت دول افريقية عدة في مقدمها جنوب افريقيا، اضافة الى دول أوروبية أبرزها فرنسا، عن دعم الترشيح المغربي.

وقال النجم النيجيري دانيال أموكاتشي الذي كان في عداد الوفد المغربي، فقال "احتاجت قارتنا الى مئة عام لاستضافة كأس العالم. المغرب دولة قادرة على احتضان البطولة عام 2026 لانها تملك كل البنى التحتية".