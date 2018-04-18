سيميوني يأمل في المحافظة على غريزمان ليتابع أتلتيكو مدريد نموه

أمل الارجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الاسباني في الحفاظ على هدافه الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، ليتابع وصيف الدوري الاسباني لكرة القدم "نموه التصاعدي".

وقال سيميوني عشية مواجهة ريال سوسييداد الخميس في الليغا "نريد أفضل ما يمكن بالنسبة لغريزمان، ونأمل (...) في ان يستمر هذا الفريق بالنمو".

وتابع اللاعب الدولي السابق "أعتقد ان أفضل ما يمكن أن يحدث للاعب كرة القدم، هو نموه في مكان كهذا، أن يتطور حقا وهذه ليست مجرد كلمات بسيطة".

وكانت شائعات حول انتقال غريزمان في نهاية الموسم الى برشلونة قد سرت بشكل واسع في الأسابيع الاخيرة، ما اضطر المهاجم البالغ 27 عاما الى نفي الامر.

وأردف سيميوني "اذا انهينا الدوري بصراع مع برشلونة واقتربنا من نهائي الدوري الاوروبي، يمكن القول ان اشياء جيدة حدثت هنا في السنوات الاخيرة. وفي قراره الشخصي، ستكون لأنطوان أفضلية، يجب أن نقدم له كل الادوات كي يميل الى الاستمرار معنا عندما يتعين عليه اتخاذ القرار".

ويحتل اتلتيكو المركز الثاني في الدوري بفارق 12 نقطة عن برشلونة، لكنه خاض مباراة أقل. كما يلتقي لاعبو سيميوني أرسنال الانكليزي في الدور نصف النهائي للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وكان غريزمان الذي انضم الى صفوف "كولتشونيروس" في عام 2014، قد عبر عن رغبته في تحديد مستقبله قبل كأس العالم في روسيا التي يخوضها مع بلاده بدءا من 14 حزيران/يونيو، كي يركز على النهائيات مع زملائه.