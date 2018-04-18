GMT 20:27 2018 الأربعاء 18 أبريل GMT 20:30 2018 الأربعاء 18 أبريل  :آخر تحديث

الاصابة تبعد الإسباني اسباس 3 أسابيع

أ. ف. ب.
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سيبتعد المهاجم الدولي لسلتا فيغو الاسباني اياغو اسباس ثلاثة أسابيع عن الملاعب، بعد تعرضه لاصابة عضلية بفخذه بحسب ما أكد ناديه الاربعاء.

وشعر اسباس بألم في قدمه اليمنى بعد تسجيله هدف التعادل في الدقيقة 82 ضد ضيفه برشلونة متصدر الدوري المحلي (2-2) الثلاثاء.

وخضع اللاعب البالغ 30 عاما لفحص بالموجات فوق الصوتية أظهر اصابته في العضلة الخلفية.

وسيغيب اسباس، افضل مسجل اسباني في الدوري (20 هدفا) ورابع أفضل مسجل في الدوري بعد لاعبي برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي والاوروغوياني لويس سواريز ومهاجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن مباريات فالنسيا وفياريال وديبورتيفو لاكورونيا.

وخاض اسباس 8 مباريات مع المنتخب، بينها الفوز الساحق ضد الارجنتين (6-1) وديا في 27 اذار/مارس الماضي، اذ سجل هدفا و3 تمريرات حاسمة.


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