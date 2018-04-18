نابولي يقلص الفارق عن يوفنتوس إلى 4 نقاط في الكالتشيو

قلص نابولي الفارق عن يوفنتوس المتصدر الى 4 نقاط بفوز الاول على اودينيزي 4-2 وسقوط الثاني في فخ التعادل 1-1 مع كروتوني احد فرق الذيل في المرحلة الثالثة والثلاثين من بطولة ايطاليا الاربعاء، في حين استمرت المطاردة بين طرفي العاصمة لاتسيو وروما على المقعدين المتبقيين للتأهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل حيث يفصل بينهما فارق الاهداف فقط في المركزين الثالث والرابع.

ويملك يوفنتوس 85 نقطة مقابل 81 لمنافسه علما بانهما سيلتقيان الاحد المقبل في تورينو في مباراة قمة.

ووضع الظهير الايسر البرازيلي اليكس ساندرو فريقه في المقدمة اثر كرة رأسية بعد تمريرة رائعة من مواطنه دوغلاس كوستا، فظن الجميع بان فريق السيدة العجوز سيحسم الامور في مصلحته بسهولة، لكن كروتوني الذي يكافح من اجل البقاء تمكن من ادراك التعادل بهدف ولا اروع من سيمي بكرة اكروباتية عجز عن التصدي لها حارس مرمى يوفنتوس البولندي فويتشيك تشتشني (65).

وعلى ملعب ساو باولو، عانى نابولي الامرين لتخطي عقبة ضيفه اودينيزي الذي تقدم عليه مرتين عبر ياكوب يانكتو (41) والسويدي سفانتي اينغلسون (55)، لكن الفريق الجنوبي رد بواسطة لورنزو انسينيي بعد لعبة ذكية ليخدع حارس المرمى المنافس (45) والاسباني راوول البيول (64).

واضاف البولندي اركاديوش ميليك الثالث من كرة مرتدة من الحارس (70)، قبل ان يسدد لورنزو تونيللي من كرة رأسية قوية الهدف الرابع لفريقه.

وحفلت مباراة فيورنتينا وضيفه لاتسيو بالتشويق والاثارة وشهدت حالتي طرد وانتهت بفوز الأخير 4-3.

وبعد مرور 7 دقائق على بداية المباراة، طرد الحكم حارس مرمى فيورنتينا ماركو سبورتييلو للمسه الكرة خارج منطقة الجزاء، ثم لحق به اليساندرو مورجيا من لاتسيو لاعاقته احد لاعبي فيورنتينا المنفرد بالمرمى في الدقيقة 14.

وتقدم فيورنتينا بهدفين للاعبه الفرنسي جوردان فيرتو (16 و31 من ركلة جزاء)، ورد الاسباني لويس البرتو والاوروغوياني مارتن كايسيريس بمثلهما (39 و45).

واضاف فيرتو الهاتريك في الدقيقة 54، لكن الكلمة الاخيرة كانت للاتسيو الذي سجل هدفين اضافين بتسديدة قوية من البرازيلي فيليبي اندرسون (69) ولويس البرتو مجددا (73).

والخسارة هي الاولى لفيورنتينا بعد سبعة انتصارات وتعادل واحد في مبارايته الاخيرة.

وحافظ روما على المركز الثالث بفوزه الصعب على جنوى 2-1. وسجل التركي جنكيز اوندر هدف السبق لفريق العاصمة (17) واضاف مدافع جنوى ايرفين زوكانوفيتش خطأ في مرمى فريقه الهدف الثاني لروما (59)، ورد جنوى عبر جانلوكا لابادولا (61).

واجرى مدرب روما اوزيبيو دي فرانشيسكو تعديلات عدة على تشكيلته وعينه على لقاء ليفربول الانكليزي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا الاسبوع المقبل.

وفي المباريات الاخرى، فاز، فاز اتالانتا على بينيفينتو 3-صفر، وسمبدوريا على بولونيا 1-صفر، وساسوولو على فيرونا 1-صفر ايضا، في حين تعادل تورينو مع ميلان 1-1، وسبال مع كييفو صفر-صفر.

وكان انترميلان سحق كالياري برباعية نظيفة امس الثلاثاء ليحتل المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن كل من روما ولاتسيو.

أهداف مباراة نابولي واودينيزي:



أهداف مباراة يوفنتوس وكروتوني:

أهداف مباراة فيورنتينا لاتسيو:

أهداف مباراة روما وجنوى: