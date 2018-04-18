سان جرمان إلى نهائي كأس فرنسا لرقم قياسي رباعي

قاد المهاجم الدولي الشاب كيليان مبابي باريس سان جرمان المتوج بلقب الدوري الى نهائي مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم للمرة الرابعة تواليا، بفوزه الصعب الاربعاء على مضيفه كاين 3-1 في نصف النهائي.

وبرغم تألق مبابي (19 عاما)، انتظر الفريق المملوك قطريا منذ 2011 حتى الدقائق العشر الاخيرة ليتفادى ورطة التعادل مع المضيف ويسجل هدفين متأخرين.

واستهل سان جرمان المباراة بعد ضمان تتويجه الخامس في آخر ست سنوات في الدوري بفارق 17 نقطة عن اقرب منافسيه موناكو، فيما يقف كاين على مقلب آخر في المركز الخامس عشر وقد خسر مبارياته الاربع الاخيرة في الدوري. وفي المباراة الوحيدة بينهما هذا الموسم في الدوري، خرج سان جرمان فائزا بالنتيجة عينها في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

ونجح باريس سان جرمان بالوصول الى نهائي مسابقة كأس فرنسا للموسم الرابع تواليا، وذلك بعد تتويجه في 2015 على حساب اوكسير و2016 على حساب مرسيليا و2017 ضد انجيه، وهو يأمل في ان يصبح اول فريق يتوج 4 مرات تواليا.

ويلتقي سان جرمان في النهائي مع ليزيربييه المغمور من الدرجة الثالثة في 8 ايار/مايو على "ستاد دو فرانس" في ضاحية سان دوني الباريسية.

وكان كاين الذي لم يذق طعم الفوز على النادي الباريسي منذ 19 نيسان/ابريل 2008، يبحث عن بلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

- مبابي حاسم -

على ملعب "ميشال دورنانو" وامام 20 الف متفرج بينهم 850 للنادي الباريسي، خاض سان جرمان المباراة من دون نجمه البرازيلي المصاب نيمار الذي يتعافى من كسر بمشط قدمه، ومنتشيا من استعادة لقب الدوري من موناكو باكتساحه الأخير بالذات 7-1 قبل خمس مراحل على ختام الموسم.

وكان سان جرمان ضمن ايضا احرازه لقب كأس الرابطة للموسم الخامس تواليا بفوزه على موناكو ايضا 3-صفر في المباراة النهائية. انما الحسرة الكبرى له كانت خروجه من الدور الثاني لمسابقة دوري ابطال اوروبا بخسارته ذهابا وايابا امام رريال مدريد الإسباني حامل اللقب،

ودفع مدرب سان جرمان الاسباني اوناي ايمري المهدد بفقدان منصبه لصالح الألماني توماس توخل بحسب وسائل الاعلام الفرنسية، بثلاثي هجومي قوي تألف من الاوروغوياني ادينسون كافاني، الارجنتيني انخل دي ماريا ومبابي، الى الالماني يوليان دراكسلر الذي فضله مدربه على الارجنتيني خافيير باستوري.

وفي الدفاع، منح الثقة الى الظهير الاسباني يوري برشيش بدلا من ليفين كورزاوا الذي لم يظهر على ورقة المباراة. وفي الوسط، ظهر الارجنتيني جيوفاني لوسيلسو وادريان رابيو وجلس الايطالي المخضرم تياغو موتا على مقاعد البدلاء.

وافتتح سان جرمان التسجيل بعد تمريرة دي ماريا داخل المنطقة الى كافاني، عكسها الاخير مقشرة الى مبابي تابعها في المرمى الخالي (25).

لكن كاين صدم الضيوف، فمن هجمة مرتدة وصلت الى العاجي اسماعيل ديوماندي عن بعد نحو 25 مترا سددها قوية ارتدت من رابيو في اقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس الالماني كيفن تراب (43).

وكان ديوماندي حاسما في ثمن النهائي ضد ميتز قبل ان يمنح فريقه التأهل في ربع النهائي ضد ليون (1-صفر).

مرة اخرى، زار مبابي شباك كاين بجملة مشابهة للهدف الاول رسمها دي ماريا وكافاني قبل ان يتابعها مهاجم موناكو السابق من مسافة قريبة (81).

وفي الثواني الاخيرة، اكمل كاين المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ديوماندي، وعزز البديل كريستوفر نكونكو الارقام بتسجيله الهدف الثالث (90).

وفي 34 مباراة بين الفريقين خسر كاين 24 مرة وفاز 5 كرات.

وكان ليزيربييه حسم مواجهة "الصغار" بين ممثلي الدرجة الثالثة، وبلغ النهائي الثلاثاء بفوزه على شامبلي 2-صفر على ملعب "لا بوجوار" الخاص بنادي نانت.

وكانت المرة الأولى يتواجه فيها فريقان من الدرجة الثالثة أو أدنى في نصف نهائي مسابقة كأس فرنسا، وقد حصل ليزيربييه على شرف أن يكون أول فريق من درجته في النهائي منذ عام 2012 (كوفيي الذي خسر امام ليون).