العين لحسم اللقب الثالث عشر في الدوري الإماراتي

يتطلع العين لحسم اللقب الثالث عشر في تاريخه عندما يحل ضيفا على النصر الثالث السبت في المرحلة الحادية والعشرين قبل الاخيرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

ويتصدر العين الترتيب برصيد 47 نقطة بفارق أربع نقاط عن الوحدة الثاني الذي يستضيف عجمان الثامن السبت. ويخوض العين المباراة بطموح حسم اللقب دون انتظار المرحلة الاخيرة حين يستضيف الظفرة، وذلك للتركيز على الاستحقاقات المهمة الاخرى التي تنتظره حيث يخوض في 25 نيسان/ابريل مباراة نصف نهائي مسابقة كأس الامارات أمام شباب الاهلي، ويستضيف الدحيل القطري في 8 أيار/مايو في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

وشدد الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين على أهمية حسم الدوري امام النصر. وقال ردا على سؤال عن مواجهة الدحيل "لا أفكر حاليا سوى في مباراتنا امام النصر بالدوري الاماراتي، اذ نتطلع الى حصد لقب بطولة الدوري، لاننا حتى اللحظة لم نحقق اي شيء في الموسم الحالي".

أضاف "عقب ذلك سنفكر في الكأس، وبعد ذلك سنعود إلى التركيز على البطولة الاسيوية مجددا".

ولن تكون مهمة العين سهلة في مواجهة النصر صاحب 36 نقطة، والذي يريد التمسك بالمركز الثالث المؤهل للمشاركة في دوري ابطال اسيا الموسم المقبل، ولاسيما انه لا يبتعد عن الوصل الرابع سوى بنقطة واحدة.

وتتوجه الانظار الى المباريات الثلاث في افتتاح المرحلة الجمعة، والتي ستحدد الى حد كبير هوية الفريقين اللذين سيخوضان مباراة ملحق مع ثالث ورابع دوري الدرجة الثانية.

ويلعب الجمعة الوصل مع حتا الاخير برصيد 13 نقطة، والظفرة التاسع (18 نقطة) مع شباب الاهلي الخامس، ودبا الفجيرة العاشر (18 نقطة) مع الامارات الحادي عشر قبل الاخير برصيد 16 نقطة.

وكان الاتحاد الاماراتي لكرة القدم قرر قبل بداية الموسم عدم هبوط صاحبي المركزين الحادي عشر والثاني عشر من الدرجة الاولى بشكل مباشر، بل خوض ملحق مع ثالث ورابع بطولة الدرجة الثانية، وذلك بعد تقليص عدد الفرق هذا الموسم الى 12 فريقا بدلا من 14 بسبب دمج اندية الاهلي والشباب ودبي (شباب الاهلي)، والشارقة الشعب (الشارقة).

ويلعب السبت ايضا الجزيرة السابع مع الشارقة السادس.