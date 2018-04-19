تأهل نهضة بركان والرجاء الرياضي إلى دور مجموعات كأس الكاف

الرباط : ضمنت أربعة فرق مغربية وجودها في بطولتي كأس الاتحاد الأفريقي وعصبة الأبطال الأفريقية في كرة القدم، بعد تأهل فريقي نهضة بركان والرجاء الرياضي، الأربعاء، في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي، إثر تجاوزهما، توالياً، لفريقي جينيراسيون فوت السنغالي وزاناكو الزامبي.

وكان فريقا الوداد الرياضي والدفاع الحسني الجديدي قد ضمنا لهما مكاناً في دور مجموعات بطولة أبطال أفريقيا، التي أسفرت قرعتها عن وجود الوداد الرياضي، حامل لقب الدورة الماضية وكذا كأس السوبر الأفريقي، ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب صن داونز الجنوب أفريقي وأ إس توغو بورت لومي التوغولي وحوريا كوناكري الغيني؛ فيما حضر الدفاع الحسني الجديدي ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب مازيمبي الكونغولي ووفاق سطيف الجزائري ومولودية الجزائر.

وبتأهل الفرق المغربية الأربعة، التي دخلت غمار المنافسات الأفريقية، تكون هذه الفرق قد حققت العلامة الكاملة، بشكل يؤكد انتعاشة كرة القدم المغربية، في السنوات الأخيرة، والتي تميزت على مستوى الفرق، خلال الموسم الماضي، بتتويج الوداد الرياضي بكأسي العصبة والسوبر، ووصول الفتح الرياضي إلى دور نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي.

واستطاع نهضة بركان تدارك تأخره ضد خصمه جينيراسيون فوت السنغالي في لقاء الذهاب، الذي انهزم فيه بثلاثة أهداف لواحد، محققاً، على أرضه، في لقاء العودة، انتصاراً بهدفين نظيفين، وقعهما، في المباراة التي أدارها، على أرضية المعلب البلدي ببركان، الحكم المالي ماحامادو كيتا، كل من العميد محمد عزيز في الدقيقة 36 ولابا كودجو في الدقيقة 74.

ورغم تساوي الفريقين في عدد الأهداف وتعادلهما على مستوى تحقيقهما للانتصار، فقد استفاد الفريق المغربي من الهدف الذي سجله له مهاجمه أيوب الكعبي خارج الديار، في لقاء الذهاب.

وبتجاوزه للفريق السنغالي، يكون نهضة بركان قد حقق إنجازاً غير مسبوق في مساره الكروي، بوصوله إلى دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه.

من جهته، لعب الرجاء لقاء العودة بارتياح كبير، وذلك في ظل عودته من خارج ملعبه بفوز، بهدفين لصفر، على خصمه زاناكو الزامبي، الذي عاد واستسلم بالدار البيضاء، على أرضية ملعب محمد الخامس، في لقاء العودة، الذي أداره الحكم الجزائري مصطفي غربال، فاستقبلت شباكه ثلاثة أهداف، تناوب على تسجيلها كل من محسن ياجور في الدقيقة 15، ومحمود بنحليب في الدقيقة 18، وبدر بانون في الدقيقة 77.