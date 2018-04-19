هكذا احتفل محمد بن زايد بفوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنكليزي

احتفل ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بفوز فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز.

وحسم مانشستر سيتي لقب البريميرليغ قبل نهاية البطولة بخمس مراحل بعد خسارة جاره ومنافسه المباشر مانشستر يونايتد على أرضه ضد وست بروميتش البيون الأخير صفر-1.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لاحتفال، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهو يحتفل بتتويج السيتي باللقب، برفقة مالك النادي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وطحنون بن زايد، ومحمد مبارك المزروعي.

يشار إلى أن مانشستر سيتي، أنفق أموالا طائلة بدعم واسع من الإدارة الإماراتية للنادي الإنكليزي، المتمثلة بمالكه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس إدارته خلدون المبارك لتعزيز صفوف فريقه في مطلع الموسم الحالي وعلى الارجح سيقوم بتعزيزات اضافية استعدادا للموسم المقبل.

جدير بالذكر ان هذا اللقب يعد الثاني لمانشستر سيتي هذا الموسم، حيث سبق له أن توج بكأس رابطة المحترفين، علما أنه خرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول.