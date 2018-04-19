سترلينغ متعطش للمزيد من الألقاب مع مانشستر سيتي

أكد الإنكليزي رحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي أنه متعطش للفوز بألقاب اضافية مع فريقه الذي توج هذا الموسم بلقب الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، محذرا في الوقت نفسه زملاءه من التراخي في سعيهم للفوز بالمزيد.

وتوج لاعبو المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا أبطالا للدوري قبل خمس مباريات من النهاية بعدما مني مطاردهم المباشر مانشستر يونايتد بخسارة مفاجئة أمام وست بروميتش ألبيون الأحد الماضي بنتيجة صفر-1.

وقال سترلينغ "هذا أول لقب لي في الدوري الإنكليزي الممتاز لذا لا يهم الطريقة التي فزنا بها، أكنت على أرض الملعب أو على الأريكة. أنا سعيد للفوز باللقب".

أضاف الدولي الانكليزي "لقد كان (لقب الدوري) حلما منذ أن كنت صغيرا وكبرت وأنا ألعب كرة القدم مع رفاقي والفوز به يعني كل شيء" واشار إلى أنه "من المهم ألا نكتفي. من الرائع الفوز ولكن حاليا يتعلق باللقب التالي".

وانضم سترلينغ إلى "السيتيزن" عام 2015 قادما من ليفربول وتطور بسرعة ما دفع مدربه غوارديولا لكيل المديح له مؤكدا الاسبوع الماضي أن في امكان ابن الـ 23 عاما ان يصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم.

وأكد سترلينغ الذي سجل 22 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، 17 منها في الدوري، استمتاعه بالعمل مع المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ، قائلا "الأمر كله يتعلق بالأساسيات معه (غوارديولا). يدفعك لأن تكون أفضل في الاشياء الصغيرة وهذا ما يحسن أداءك".

وتابع "لقد كان رائعا بالنسبة لي أن أتعلم في هذا الجو وأتطور كلاعب تحت اشرافه. هو أحد أفضل المدربين في العالم".