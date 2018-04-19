إيقاف مدافع تشلسي ألونسو ثلاث مباريات بسبب الخشونة

سيغيب المدافع الاسباني لنادي تشلسي الانكليزي ماركوس ألونسو عن المباريات الثلاث المقبلة لفريقه بعد تدخله العنيف على مهاجم ساوثمبتون شاين لونغ، كما أعلن الاتحاد الانكليزي لكرة القدم الخميس.

وأصدر الاتحاد بيانا أكد فيه ان "ماركوس ألونسو سيغيب عن المباريات الثلاث المقبلة لتشلسي بعدما توصلت لجنة السلوك المستقلة الى قناعة بأنه ارتكب مخالفة عنيفة ضد لاعب ساوثمبتون شاين لونغ".

وفي المباراة التي أقيمت السبت الماضي ضمن منافسات الدوري الانكليزي، بدا ان ألونسو قام بالدوس على رجل لونغ، الا ان حكم المباراة مايك دين لم يحتسب مخالفة.

وسيغيب المدافع الاسباني الدولي بالتالي عن مباراة تشلسي وبيرنلي المقررة مساء اليوم، ونصف نهائي كأس انكلترا ضد ساوثمبتون الاحد المقبل بالاضافة الى مباراته خارج ملعبه ضد سوانسي سيتي.

وكان ألونسو (27 عاما) اللاعب الوحيد من تشلسي حامل لقب الموسم الماضي، الذي اختير ضمن التشكيلة المثالية للدوري الانكليزي لموسم 2017-2018.