صراع ثلاثي على البطاقتين الأخيرتين لدوري الأبطال في فرنسا

بعدما حسم باريس سان جرمان اللقب في مصلحته الاسبوع الماضي وأولى بطاقات التأهل الى دوري أبطال اوروبا الموسم المقبل، تدخل ثلاثة أندية في صراع على البطاقتين المتبقيتين، هي هي موناكو الوصيف وليون ومرسيليا الثالث والرابع تواليا.

وفي رصيد موناكو بطل الدوري الموسم الماضي، 70 نقطة، مقابل 66 لكل من ليون ومرسيليا، علما بأن صاحب المركز الثاني يتأهل مباشرة الى المسابقة القارية، بينما يخوض الثالث الملحق المؤهل لدور المجموعات.

وفي المرحلة 34 التي تنطلق الجمعة، يسعى موناكو للنهوض من كبوة خسارته الثقيلة أمام سان جرمان (1-7) في المرحلة الماضية، والتي مكنت نادي العاصمة من انتزاع اللقب للمرة الخامسة في المواسم الستة الأخيرة.

ويحل النادي الجنوبي ضيفا على غانغان الذي ضمن بشكل كبير بقاءه بين أندية النخبة الموسم المقبل.

ووصف مدرب موناكو البرتغالي ليوناردو جارديم الخسارة أمام سان جرمان بـ "الكابوس (...) أمضينا أمسية سيئة للغاية، لقد خسرنا كل المواجهات الفردية. ما يقلقني هو ان هذه الخسارة قد تترك أثرا كبيرا على نفسية اللاعبين".

ووصف الخسارة بأنها "الأقسى لي في مسيرتي التدريبية" مناشدا لاعبيه ببذل المزيد من الجهود للارتقاء الى مستوى اعلى".

وكان موناكو خسر جهود ظهيره الايمن الدولي جبريل سيديبي الذي خرج على حمالة لكن جارديم أعرب عن عدم قلقه من خطورة الاصابة بقوله "لا أعتقد بانها اصابة خطيرة، سيخضع لفحوص على يد الجهاز الطبي".

وكان موناكو خاض موسما استثنائيا العام الماضي شهد تتويجه بطلا للدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ العام 2000، وبلوغه الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا ليخرج في مواجهة يوفنتوس الايطالي.

الا ان النادي الجنوبي تخلى عن العديد من اللاعبين البارزين الذين قادوه للقب الموسم الماضي، وفي مقدمهم المهاجم كيليان مبابي الذي انتقل الى سان جرمان في صفقة قد تصل قيمتها الى 180 مليون يورو، والبرتغالي برناردو سيلفا والظهير بنجامان مندي لصالح مانشستر سيتي الانكليزي.

ويخوض مرسيليا اسهل المباريات عندما يستضيف ليل المهدد بالهبوط على ملعب فيلودروم.

ويملك مرسيليا الزخم في الآونة الاخيرة لا سيما في ظل تألق لاعبيه ديميتري باييت وفلوريان توفان اللذين نجحا في قلب تخلف فريقهما ذهابا في ربع نهائي الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) ضد لايبزيغ الى فوز عريض 5-2.

وسيلتقي مرسيليا في الدور المقبل مع سالزبورغ النمسوي، مفاجأة المسابقة هذا الموسم بعد إقصائه بوروسيا دورتموند الالماني ولاتسيو الايطالي تواليا.

أما ليون الثالث فيحل ضيفا على ديجون أحد فرق الوسط.

وعاد لاعب خط وسط ليون نبيل فقير الى صفوف الفريق الاسبوع الماضي خلال المباراة ضد اميان (3-صفر) وشارك في منتصف الشوط الثاني للمرة الاولى بعد تعافيه من إصابة في ركبته اليمنى تعرض لها اواخر شباط/فبراير الماضي.

ويتألق في صفوف ليون هذا الموسم الجناح الهولندي ممفيس ديباي المنتقل اليه من مانشستر يونايتد الموسم الماضي وكان حاسما في تسجيل آخر تسعة اهداف لفريقه (4 اهداف و5 تمريرات حاسمة).

وأكد مدرب ليون برونو جينوزيو انه يتعين على فريقه التركيز على الحفاظ على المركز الثالث وعدم التفكير بانتزاع المركز الثاني من موناكو حاليا.

ويعيش ليون فترة ممتازة شهدت فوزه في مبارياته الخمس الاخيرة في الدوري، وتصادف ذلك بعد خروجه من الدور ربع النهائي للدوري الاوروبي الذي يستضيف المباراة النهائية فيه منتصف ايار/مايو المقبل.

اما سان جرمان البطل فيحل ضيفا على بوردو في مباراة قد يريح فيها مدربه الاسباني اوناي ايمري بعض اللاعبين الاساسيين الذين شاركوا في مباراة الدور نصف النهائي من مسابقة كأس فرنسا الاربعاء ضد كاين، وخرجوا فائزين 3-1 ليبلغوا المباراة النهائية.

ويهدف سان جرمان الى إحراز الثلاثية (توج ايضا بكأس الرابطة هذا الموسم) وسيكون مرشحا بقوة لذلك عندما يلتقي ليزيربييه المغمور من الدرجة الثالثة في 8 ايار/مايو المقبل على "ستاد دو فرانس" في ضاحية سان دوني الباريسية.

وفي المباريات الاخرى، يلتقي نانت مع رين، واميان مع ستراسبورغ، ومتز مع كاين، وتولوز مع انجيه، ونيس مع مونبلييه، وسانت اتيان مع تروا.