ألكسندر زفيريف يعاني مجددا قبل بلوغ ربع نهائي مونتي كارلو

عانى الالماني الكسندر زفيريف المصنف رابعا عالميا مجددا الخميس قبل التأهل الى ربع نهائي دورة مونتي كارلو للماسترز في كرة المضرب، على حساب مواطنه يان-لينارد شتروف، في مباراة تبادل خلالها اللاعبان كسر الارسال بشكل متكرر.

في الدور الثالث الخميس، احتاج زفيريف الى ثلاث مجموعات للتفوق على شتروف 6-4، 4-6، و6-4، في مباراة امتدت ساعتين وثلاث دقائق.

وكان الالماني الشاب (20 عاما) الذي يعد من أبرز المواهب الصاعدة في كرة المضرب حاليا، قد احتاج في الدور الماضي الى نحو ساعتين وثلاث مجموعات للفوز على جيل مولر من لوكسمبورغ 4-6 و6-3 و6-2.

وقد يلاقي زفيريف في ربع النهائي، شقيقه الأكبر ميشا (30 عاما)، في حال فوز الأخير على الفرنسي ريشار غاسكيه في الدور الثالث.

وقال زفيريف "آمل في فوز شقيقي وسيكون غدا (ربع النهائي) يوما رائعا"، علما ان ألكسندر سيحتفل الجمعة بعيد ميلاده الحادي والعشرين.

وتوج ألكسندر زفيريف الموسم الماضي بلقبي دورتي روما ومونتريال للماسترز على حساب العملاقين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر، كما وصل الى نهائي دورة ميامي للماسترز ايضا مطلع الشهر الحالي قبل ان يخسر بصعوبة بالغة أمام الاميركي جون ايسنر.

وفي مباراتهما الخميس، وجد كل من زفيريف وشتروف صعوبة في الاحتفاظ بالإرسال، فشهدت 15 كسرا، خاصة في المجموعة الثانية.

وتقدم المصنف الرابع عالميا في المجموعة الاولى بعدما انتزع إرسال مواطنه في الشوط السابع لينهيها 6-4. وفي المجموعة الثانية، تعادل اللاعبان بداية 1-1، قبل ان تشهد الأشواط الثماني المقبلة كسر الارسال سبع مرات، ليتقدم شتروف 5-3 ويرسل من أجل حسم المجموعة.

الا ان زفيريف تمكن من كسر الارسال وتقليص الفارق الى 4-5، لكنه فشل في الفوز بإرساله وخسر المجموعة بخطأ مزدوج.

وتقدم زفيريف في المجموعة الحاسمة 5-2، ثم خسر ارساله من دون الفوز بأي نقطة، فوت بعدها فرصة جديدة حسم المباراة في الشوط التاسع على إرسال شتروف الذي قلص الفارق الى 4-5 قبل ان يخسر إرساله مجددا في الشوط العاشر ويتيح لزفيريف الفوز في المباراة.

وتأهل الى ربع النهائي ايضا البلجيكي دافيد غوفان السادس بفوزه على الاسباني روبرتو باوتيستا اغوت 6-4 و7-5.