تشلسي يواصل صحوته وينعش آماله في بطاقة دوري الأبطال

واصل تشلسي بطل الموسم الماضي صحوته وأنعش اماله في حجز احدى البطاقات المؤهلة الى مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، بفوزه الثمين على مضيفه بيرنلي 2-1 الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الانكليزي.

وكان تشلسي البادىء بالتسجيل عبر النيران الصديقة عندما توغل الدولي النيجيري فيكتور موزيس داخل المنطقة ومرر كرة عرضية تابعها المدافع الايرلندي كيفن لونغ بالخطأ داخل مرمى فريقه عندما كان يحاول ابعادها من امام المهاجم الدولي الفرنسي اوليفييه جيرو (20).

وأهدر المهاجم الدولي الاسباني فرصة سهلة للتعزيز عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من الدولي الفرنسي نغولو كانتي في منتصف الملعب فكسر مصيدة التسلل وانطلق بسرعة كبيرة منفردا بالحارس نيك بوب لكنه سددها بغرابة بجوار القائم الايسر (55).

ودفع تشلسي ثمن اهدار هذه الفرصة لان بيرنلي نجح في ادراك التعادل عبر أشلي بارنس في الدقيقة 64، بيد ان فرحته لم تدم سوى 5 دقائق حيث نجح موزيس في تسجيل هدف الفوز بتسديدة قوية من مسافة قريبة (69).

وأخرج الايطالي انتونيو كونتي مدرب تشلسي موراتا في الدقيقة 71 ودفع بالدولي البلجيكي إدين هازار، وكان المهاجم الاسباني غاضبا لدى استبداله خصوصا امام صافرات جماهير الفريق اللندني وكاد يدخل في مشادة مع احدهم.

وهو الفوز التاسع عشر لتشلسي هذا الموسم والثاني على التوالي بعد الاول على ساوثمبتون، فعزز موقعه في المركز الخامس برصيد 63 نقطة بفارق 5 نقاط خلف جاره اللندني توتنهام صاحب المركز الرابع الاخير المؤهل للمسابقة القارية العريقة.

وتبقى لتشلسي 4 مباريات امام هادرسفيلد وسوانسي سيتي وليفربول ونيوكاسل، فيما يلعب توتنهام مع نيوكاسل وواتفورد ووست بروميتش البيون وليستر سيتي.

وأوقف تشلسي سلسلة 5 انتصارات متتالية لبيرنلي السابع (52 نقطة) ورفع معنويات لاعبيه قبل 3 ايام على مواجهة ساوثمبتون في نصف نهائي مسابقة كأس انكلترا على ملعب "ويمبلي" الاحد المقبل.

وقال كونتي: "لعبنا مباراة مهمة هذا المساء، وانا سعيد ان ارى مثل هذا المستوى الذي قدمه الفريق، دون ان ننسى اننا واجهنا خصما يقدم مستوى استثنائيا".

وأضاف: "علينا المحافظة على هذه الروح ونركز على المباراة المقبلة ضد ساوثمبتون من أجل بلوغ المباراة النهائية، مع الوضع في الحسبان انها لن تكون سهلة".

وواصل ساوثمبتون نتائجه المخيبة في الدوري وسقط في فخ التعادل السلبي امام مضيفه ليستر سيتي في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة والثلاثين.

وهي المباراة الثامنة على التوالي التي يفشل فيها ساوثمبتون في تحقيق الفوز فاكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده الى 29 نقطة في المركز الثامن عشر مقابل 44 نقطة لليستر سيتي الثامن.