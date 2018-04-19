تخوف أرجنتيني من غياب أغويرو عن المونديال

تتخوف جماهير منتخب الأرجنتين لكرة القدم من غياب مهاجم "ألببيسيليتي"، سيرجيو أغويرو نهائيات مونديال روسيا2018، الصيف القادم، بعد العملية الجراحية التي خضع لها نجم نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، على مستوى الركبة.

وأكد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، الأربعاء، أن حالة سيرجيو أغويرو، "تتحسن"، بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة، الثلاثاء، ومن المقرر أن يبدأ فترة التأهيل اليوم الخميس.

وكتب منتخب الأرجنتين، أمس الأربعاء، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي:"حالة المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو تتحسن بعد العملية الجراحية وسيبدأ غدا برنامجه التأهيلي".

ولم يوضح المنتخب الأرجنتيني ما إذا كان أغويرو سيشارك في مونديال روسيا أم لا في ظل ضيق الوقت قبل انطلاق البطولة يوم 14 يونيو القادم.

وكان سيرجيو اغويرو قد تعرض لإصابة في ركبته اليسرى يوم 11 مارس الماضي خلال إحدى تدريبات فريقه مانشستر سيتي ولكنه شارك في بعض المباريات بعدها، آخرها عندما حل كبديل في "الديربي" أمام مانشستر يونايتد (2-3) في مطلع شهر أبريل الجاري، لحساب الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتسببت الإصابة في ابتعاد اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً،عن منتخب بلاده في آخر مباراتين وديتين أمام إيطاليا (2-0)، وإسبانيا (1-6).

وستخوض الأرجنتين الدور الأول لنهائيات كأس العالم لكرة القدم القادمة، ضمن المجموعة التي تضم كل من أيسلندا و كرواتيا و نيجيريا.