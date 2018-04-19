راكيتيتش جاهز لخوض نهائي كأس إسبانيا

أكد نادي برشلونة الخميس جاهزية لاعب وسطه الدولي الكرواتي ايفان راكيتيتش لخوض المباراة النهائية لمسابقة كأس اسبانيا في كرة القدم بعد غد السبت ضد فريقه السابق اشبيلية على ملعب "متروبوليتانو" في مدريد.

وتدرب راكيتيتش الخميس مع زملائه بعد تعافيه من اصابة بكسر في اصبع يده اليسرى. وأكد النادي الكاتالوني في بيان "حصل إيفان راكيتيتش على الضوء الاخضر من الاطباء للعودة الى التدريبات بعد عملية جراحية".

وخضع راكيتيتش لعملية جراحية عقب اصابته بكسر في اصبع يده اليسرى في المباراة أمام روما الايطالي الثلاثاء الماضي في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وخرج برشلونة من المسابقة القارية بعد خسارة ثقيلة أمام مضيفه صفر-3، بعدما كان قد تقدم على أرضه ذهابا 4-1.

ويأمل برشلونة السبت في تعويض خيبة أمله القارية وحصد اول القابه المحلية عندما يواجه اشبيلية الذي خرج من الدور ربع النهائي للمسابقة القارية الام على يد بايرن ميونيخ الالماني.

ويسعى برشلونة حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في مسابقة الكأس (29 مرة بينها الاعوام الثلاث الاخيرة)، الى تحقيق الثنائية المحلية حيث يتصدر الدوري المحلي بفارق 12 نقطة عن مطارده المباشر اتلتيكو مدريد الذي يلتقي مساء اليوم مع مضيفه ريال سوسييداد.

وتوج اشبيلية بلقب المسابقة 5 مرات في تاريخه آخرها موسم 2009-2010، علما انه خسر لقب 2015-2016 امام برشلونة صفر-2.