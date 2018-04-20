رياض محرز ضمن أولويات غوارديولا لتدعيم صفوف مانشستر سيتي

وضع الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي قائمة مكونة من ستة لاعبين يرغب من إدارة النادي في التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في إطار مساعيه لتدعيم صفوف الفريق ليصبح أكثر قوة وجاهزاً للمنافسة على لقبي الدوري الإنكليزي الممتاز و دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن القائمة المكونة من ستة لاعبين تضم اسماء في مختلف خطوط الفريق الثلاثة ، مما يعكس رغبة غوارديولا في توفير لاعبين اثنين لكل مركز في التركيبة البشرية للموسم المقبل ، بعدما كشفت له المواجهات الأخيرة خلال منافسات الموسم الجاري بأن "السيتزن" كان يفتقد للقوة البدنية بعد الإرهاق الذي تعرض له جراء موسم طويل وشاق .

وتؤكد تقارير إعلامية عديدة ان غوارديولا وبعدما حصل على لقب الدوري ، أصبح في موقف قوي أمام إدارة النادي ليطلب منها رصد ميزانية ضخمة قد تتجاوز نصف مليار باوند استرليني للتعاقدات الصيفية ، حيث يسعى لتشكيل أفضل وأقوى فريق في أوروبا لا يتأثر بالإيقافات أو الإصابات أو بكثافة رزنامة الموسم التي سبق له ان اشتكى منها .

ويأتي الجزائري رياض محرز نجم خط وسط نادي ليستر سيتي على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين من قبل غوارديولا ، والذي كان قاب قوسين او ادنى من الانتقال إلى مانشستر سيتي في شهر يناير الماضي قبل ان تفشل الصفقة بسبب رفض إدارة ناديه رحيله في منتصف الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

كما تضم القائمة اسم لاعب الوسط الفرنسي توماس ليمار نجم نادي موناكو الذي كان مستهدفاً من إدارة "السيتي" منذ الصيف الماضي ، إلا ان إدارة نادي الإمارة الفرنسية نجحت في الحفاظ عليه وإبقائه ضمن صفوف الفريق بعدما تخلت عن زميله كيليان مبابي لصالح باريس سان جرمان

وضمت القائمة اسم المدافع الدولي جوليان فيغل مدافع نادي بروسيا دورتموند الألماني والذي يتألق مع "اسود الفيستيفال" من موسم لآخر.

ومع هذه الأسماء نجد أيضاً ثلاثة اسماء مغمورة يريدها غوارديولا تحت إمرته في الفريق، و هم الإيطالي جورجينهو لاعب وسط نادي نابولي الإيطالي ، والجاميكي ليون بايلي جناح نادي بايرن ليفركوزن الألماني ، وأخيراً البرازيلي إيدير ميليتاو لاعب وسط نادي ساو باولو البرازيلي.

الجدير ذكره بأن مانشستر سيتي قد توج بلقب الدوري الممتاز و بكأس الرابطة في أول تتويج للمدرب غوارديولا في إنكلترا غير انه عجز عن تجاوز ليفربول في الدور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما خسر أمامه بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في مجموع مباراتي الذهاب و الإياب.