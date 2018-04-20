بات نادي بايرن ميونيخ الألماني النادي الوحيد في قارة أوروبا مرشحاً لتحقيق إنجاز الثلاثية التاريخية عبر الفوز بثلاثة ألقاب من خلال تحقيقه بطولتي الدوري والكأس المحليتين ومعهما لقب دوري أبطال أوروبا بعدما اقصيت بقية الأندية من إحدى المسابقات الثلاث.

وكان "العملاق البافاري" قد نجح في حسم مصير لقب الدوري الألماني والتتويج بدرع "البندسليغا" للموسم السادس على التوالي ، كما نجح في تجاوز نادي باير ليفركوزن و بلوغ الدور النهائي لكأس ألمانيا، بالإضافة إلى بلوغه المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا حيث سيلاقي ريال مدريد ذهاباً و إياباً في نصف نهائي "صاحبة الأذنين".

وسبق للفريق البافاري ان حقق إنجاز الثلاثية التاريخية في عام 2013 تحت قيادة ذات المدير الفني الألماني يوب هاينكس الذي عاد من الاعتزال ليحل محل الإيطالي كارلو انشيلوتي المقال من منصبه في شهر أكتوبر الماضي، وفي حال تمكن من تكرار الإنجاز ، فإن هاينكس سيكون أول مدرب يحقق الثلاثية مرتين ، بينما سيكون بايرن ميونيخ ثاني نادٍ يحقق هذا الإنجاز بعدما سبقه إلى ذلك نادي برشلونة الإسباني الذي فاز بالثلاثية في عامي 2009 و 2015.

وخسر ريال مدريد لقب الدوري الإسباني لصالح برشلونة ، بينما أقصي من كأس الملك لصالح برشلونة وإشبيلية ، ليكتفي بالمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا ، اما ليفربول فقد خسر أيضاً لقب الدوري الممتاز و كأس الاتحاد ، مثله مثل نادي روما الإيطالي منافسه في الدور قبل النهائي من البطولة القارية ، والذي خسر هو الآخر لقب الدوري الإيطالي لصالح يوفنتوس ونابولي ، بينما أقصي من كأس إيطاليا لصالح يوفنتوس وميلان.

اما نادي برشلونة فقد خرج من البطولة القارية، ليكتفي بالمنافسة على الثنائية المحلية (الدوري والكأس) حيث بات قاب قوسين أو أكثر من حسم لقب الدوري ، فيما سيواجه نادي إشبيلية في نهائي الكأس، مثله مثل يوفنتوس الذي أقصي قارياً محولاً تركيزه على بطولة الدوري الذي اقترب من حسمه ، مع تكثيف جهوده أيضاً على نهائي الكأس الذي سيخوضه أمام ميلان، وأخيراً نجد نادي باريس سان جيرمان الفائز بلقب الدوري الفرنسي في انتظار حصوله على كأس فرنسا في الثامن من شهر مايو المقبل.

الجدير ذكره بأن سبعة أندية سبق لها ان حققت إنجاز الثلاثية التاريخية ، والذي يعكس قدرة أصحابها على المنافسة على الجبهات الثلاث دون إرهاق ، إذ يعتبر نادي سلتيك غلاسكو الإسكتلندي أولها في عام 1967 يليه اياكس امستردام الهولندي في عام 1972 ثم مواطنه إيندهوفن في عام 1988 وبعدهم مانشستر يونايتد الإنكليزي في عام 1999 ثم برشلونة الإسباني في عامي 2009 و عام 2015 ثم إنتر ميلان الإيطالي في عام 2010 وأخيراً بايرن ميونيخ الألماني في عام 2013.