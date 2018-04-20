GMT 19:31 2018 الجمعة 20 أبريل GMT 3:14 2018 السبت 21 أبريل  :آخر تحديث
انتقدوا خياراته التكتيكية أمام روما

لاعبو برشلونة انقلبوا على المدرب فالفيردي بعد الخروج الأوروبي

ديدا ميلود
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كشفت تقارير إعلامية مقربة من نادي برشلونة الإسباني بأن لاعبي الفريق قد انقلبوا على مدرب الفريق الإسباني ارنيستو فالفيردي في أعقاب الخسارة المدوية التي تعرضوا لها على يد روما الإيطالي بثلاثية نظيفة في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أدت إلى إقصائهم من البطولة رغم فوزهم ذهاباً بأربعة أهداف مقابل هدف .

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن لاعبي الفريق الكتالوني ، قد انتقدوا بشدة الخيارات التكتيكية للمدرب فالفيردي في مباراة الإياب أمام روما ، حيث حملوه مسؤولية الإقصاء لدرجة جعلت احد نجوم الفريق (دون ان تحدد هويته) يتهجم على المدرب فالفيردي في غرف الملابس قائلاً له :" هذه لعبة تحتاج إلى لياقة بدنية عالية " ، إلا ان المدرب الإسباني فضل التزام الصمت وسط أجواء خيم عليها حزن الإقصاء المر.
ووفقًا للصحيفة الشهيرة، فإن ما يُعاب على فالفيردي بأن التشكيلة الأساسية التي دخل بها موقعة "الأولمبيكو" كانت تفتقد للقوة البدنية مما جعل برشلونة ينهار ويخسر المواجهة بدنياً أمام منافس كان يسعى للقتال بشراسة بحثاً عن "الريمونتادا" ، كما يُعاب عليه أيضاً عجزه عن القيام بتغييرات من شأنها أن تُعيد لفريقه توازنه التكتيكي بعد تلقيه الهدف الأول أو الثاني.
وكان برشلونة قد خاض نزالاً قوياً ضد ليغانيس في بطولة الدوري الإسباني قبل مواجهة روما بثلاثة أيام بكامل تشكيلته الأساسية في مباراة لم تكن لها أهمية كبيرة، حيث كان يفترض ان يريح عدداً من أعمدة الفريق الأساسية لمواجهة روما بهدف خوضها بأريحية أكبر.

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