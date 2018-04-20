GMT 18:29 2018 الجمعة 20 أبريل GMT 16:45 2018 الجمعة 20 أبريل  :آخر تحديث
أكد تركيزه على إكمال عقده مع النادي الباريسي

أوناي إيمري ينفي إجراءه اتصالات مع أندية أخرى

ديدا ميلود
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نفى الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي إجراءه أية اتصالات مع أندية أخرى لتولى تدريبها الموسم القادم بعد نهاية تجربته مع الفريق الباريسي التي دامت لعامين.

ولجأ ايمري إلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للرد على التقارير التي تحدثت عن مباشرته لاتصالات مع أندية طلبت التعاقد معه تمهيداً لتدريبها الموسم المقبل ، مؤكداً حرصه على التركيز على إكمال عقده مع نادي باريس سان جيرمان حتى نهايته في شهر يونيو المقبل ، خاصة أن الفريق سيخوض نهائي كأس فرنسا في الثامن من شهر مايو المقبل ، نافياً عن وجود اتصالات مع اي نادٍ سواء من طرفه او طرف احد المقربين منه.
وكانت تقارير إعلامية قد كشفت بأن المدرب الإسباني قد باشر اتصالات مع أندية منها ريال سوسيداد الإسباني الذي كثف جهوده للتعاقد معه للإشراف على جهازه الفني الموسم المقبل، بعدما تأكد بأنه سيكون حراً من أي التزام قانوني مع النادي الباريسي، الذي قرر مسؤولوه عدم تمديد عقده بسبب عجزه عن تقديم الإضافة الفنية للفريق خاصة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وسط أنباء عن إتفاقهم مع الألماني توماس توخيل ليحل بديلاً عنه في تدريب الفريق الموسم المقبل.

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