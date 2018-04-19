هيمنة مصرية على بطولة الجونة الدولية السابعة للاسكواش

أقيمت مساء الخميس الأدوار التمهيدية في بطولة الجونة الدولية للاسكواش، والمقامة بمدينة الجونة الواقعة على ساحل البحر الأحمر بمصر، ومنها تأهل ثمانية لاعبين للدور الرئيسي بالبطولة لمسابقة الرجال، ومثلهم في مسابقة السيدات.

وبطولة الجونة الدولية للاسكواش هي إحدى بطولات السلسلة العالمية للعبة، وتأتي في الأهمية بعد بطولة العالم مباشرة.

وتبرز أهمية بطولة هذا العام كونها النسخة الأولى لمسابقة السيدات، بجانب كونها السابعة للرجال، وذلك بعدما أقيمت العام الماضي بطولة العالم للسيدات بالتوازي مع بطولة الجونة للرجال.

وبدأت البطولة عام 2010، إذ نظمها لاعب الاسكواش المعتزل، عمرو منسي، ومؤسس إحدى شركات تنظيم الأحداث الرياضية.

وبعد سنوات من النجاح، شيدت مدينة الجونة مجمعا خاصا للاسكواش، إحدى أشهر مدن العالم المهتمة باللعبة.

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نجاح منسي في تنظيم البطولة قاده إلى تنظيم العديد من المحافل الأخرى، إذ نظم عدة أحداث رياضية؛ كبطولة الإسكندرية التي أُقيمت في مكتبة الإسكندرية. كذلك أعاد تنظيم بطولة الأهرام بعد عشر سنوات من الغياب.

هيمنة مصرية

وتسهم بطولة الجونة في تنشيط السياحة الرياضية في مصر، بجذبها أكثر من مائة لاعب سنويا من مختلف جنسيات العالم، من بينهم أفضل لاعبي الاسكواش في العالم، يتنافسون على اللقب، الذي آل في النسخ الخمس الأولى للاعبين مصريين هم كريم درويش لمرة واحدة عام 2010، وثلاث مرات لرامي عاشور أعوام 2012 و2014 و2015، ثم محمد الشوربجي - المصنف الأول عالميا حاليا - في عام 2016. وفاز الفرنسي جريجوري جوتييه باللقب العام الماضي.

وانطلقت نسخة هذا العام بالدورين التأهيليين، اللذين انتهيا بتأهل لاعبين مصريين هما كريم علي فتحي ومحمد رضا، بالإضافة إلى الثلاثي الإنجليزي كريس سيمبسون وجوشوا ماسترز وبين كولمان، والألماني رافائيل كاندرا، والماليزي نافيزوان عدنان، والفرنسي لوكاس سيرم.

وفي مسابقة السيدات، تأهلت ثلاث مصريات إلى الدور الرئيسي، هن زينة مكيوي وميار هاني ونادين شاهين، بالإضافة للاعبة هونج كونج ليو تز-لينج، والماليزية سيفاسانجاري سوبرامانيام، والفرنسية كولين أومار، والانجليزية فيونا موفرلي، والأسترالية المخضرمة بطلة العالم السابقة ريتشل جرينهام.

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وتُقام مباريات الدور الأول يومي الجمعة والسبت، ويتنافس فيها في مسابقة الرجال، الشقيقان محمد ومروان الشوربجي - المصنفان الأول والرابع عالميا - مع لاعبين صاعدين من الأدوار التأهيلية يتم تحديدهما لاحقا.

كما يلعب المصنف الثاني عالميا، علي فرج، أمام السويسري نيكولاس مولر. ويواجه خامس التصنيف العالمي، طارق مؤمن، الشاب مصطفى عسل. أما بطل العالم السابق، والمصنف السابع حاليا، كريم عبد الجواد، فيواجه لاعب هونغ كونغ ليو أو.

والمهمة الصعبة ستكون من نصيب مازن هشام، إذ يواجه ثالث الترتيب العالمي، وحامل اللقب، الفرنسي جريجوري جوتييه.

وفي مسابقة السيدات، تلعب متصدرة الترتيب العالمي للاعبات وبطلة العالم مرتين، نور الشربيني، أمام الإنجليزية إيمي ويتلوك. وتواجه ثانية الترتيب العالمي وحاملة لقب بطولة العالم الحالية، رنيم الوليلي، لاعبة صاعدة من الأدوار التمهيدية يتحدد اسمها لاحقا.

كما تتنافس كل من ثالثة الترتيب العالمي نور الطيب والخامسة نوران جوهر. وأخيرا، ستعود أمنية عبد القوي للملاعب بعد غياب امتد لأكثر من عام، لتواجه لاعبة هونغ كونغ جوي تشان.

وتستمر منافسات البطولة حتى 27 أبريل/نيسان، ومن المتوقع أن تشهد حضور عدد من الشخصيات البارزة في يوميها النهائيين، من بينهم وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبد العزيز، والمهندس نجيب ساويرس، ورئيس الاتحاد المصري للاسكواش عاصم خليفة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ولاعبي كرة القدم كضيوف شرف.