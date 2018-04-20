خطوة كبيرة لغولدن ستايت وبيليكانز نحو الدور الثاني

خطا غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب الموسم الماضي ونيو اورليانز بيليكانز خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور الثاني من الادوار النهائية "بلاي اوف" لدوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بعد تحقيقهما الفوز الثالث تواليا على سان انتونيو سبيرز 110-97 وبورتلاند ترايل بلايزرز 119-102، في حين استعاد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز تقدمه على ميامي هيت 2-1.

ويتأهل الى الدور المقبل الفريق الذي يسبق منافسه للفوز في أربع مباريات من أصل سبع ممكنة.

وبالنسبة الى ووريرز، فان الفوز الذي تحقق على ملعب سان انتونيو هو التاسع عشر في اخر 20 مباراة له في الادوار النهائية، ويستطيع الاحد على الملعب ذاته انتزاع بطاقة التأهل الى الدور الثاني من "بلاي اوف" ونصف نهائي المجموعة الغربية.

وغابت مظاهر الاحتفال في صفوف غولدن ستايت ووريرز لان سان انتونيو خاض المباراة وسط ظروف حزينة وتحديدا لمدرب الاخير غريغ بوبوفيتش بعد ان خسر زوجته ايرين التي توفيت الاربعاء عن عمر 67 عاما وغاب عن المباراة.

واعرب الايطالي ايتوري ميسينا الذي اشرف على الفريق في غياب بوبوفيتش عن فخره باداء لاعبيه بقوله بعد المباراة "يستطيع لاعبو فريقنا ان يشعروا بالفخر لما قدموه".

اما نجم سان انتونيو الفرنسي توني باركر الذي كان يصف بوبوفيتش وزوجته بانهما عائلته الثانية بعد وصوله الى ولاية تكساس عام 2001 بعمر التاسعة عشرة فاعتبر بان "الامسية كانت حزينة بالفعل".

ورفض باركر التحدث عن عرضه الهجومي الرائع خلال المباراة الذي توجها بتسجيل 16 نقطة بقوله "لدي اشياء اخرى تجول في رأسي غير كرة السلة في الوقت الحالي".

وكان لسان حال مدرب غولدن ستايت ستيف كير مماثلا بقوله "كانت المباراة صعبة وغريبة. كان الامر غريبا عدم رؤية +بوب+ على مقاعد سبيرز".

وصمد سان انتونيو امام جمهوره على مدى الربع الاول قبل ان ينحني امام منافسه بفضل الفعالية الهجومية لكيفن دورانت (26 نقطة) وكلاي طومسون (19).

كما اعتمد ووريرز الذي استمر غياب نجمه ستيفن كوري عن صفوفه بداعي الاصابة في ركبته منذ 23 اذار/مارس الماضي، على صلابة دفاعية.

واعتبر درايموند غرين بان مستوى فريقه من الناحية الدفاعية يتحسن تدريجيا مع توالي المباريات بقوله "نتحسن من مباراة الى اخرى من الناحية الدفاعية وهذا امر بالغ الاهمية من اجل المنافسة على اللقب".

واضاف "لم تحسم الامور بعد في هذه السلسلة، فسان انتونيو لم يعد امامه شيء لكي يخسره وندرك جيدا النوعية التي يتمتع بها".

لكن انصار بطل الموسم الماضي شعروا بالقلق جراء اصابة كل من دورانت وشون ليفينغستون بالتواء في الكاحل وخرجا من الملعب يعرجان لكن المدرب كير طمأن الجميع بقوله "ستسير الامور بشكل جيد بالنسبة اليهما".

بيليكانز بثبات نحو الدور الثاني

وتابع نيو اورليانز بيليكانز عروضه القوية وحقق فوزه الثالث تواليا على بورتلاند ترايل بلايزرز، احد مفاجآت الموسم، بعد حلوله ثالثا في المجموعة الغربية.

وحقق بيليكانز انطلاقة قوية في الربع الاول ليتقدم على منافسه 36-20، وتألق في صفوفه المونتينيغري الاسباني نيكولا ميروتيتش الذي سجل 30 نقطة في 30 دقيقة وانطوني ديفيس الذي اضاف 28 نقطة مع 11 متابعة.

وقال ميروتيتش "لم اتوقع تسجيل 30 نقطة او اي شيء من هذا القبيل. احاول اللعب من دون تعقيد. اذا سنحت لي الفرصة بالتسديد، سأقوم بذلك وبالتالي يتعين علي توجيه الشكر الى زملائي".

وكان ميروتيتش انتقل الى صفوف بيليكانز منتصف الموسم الحالي للحلول بدلا من ديماركوس كوزينز التي حالت الاصابة دون اكماله الموسم.

وتخطى ثلاثة لاعبين حاجز ال20 نقطة في صفوف بورتلاند وهم سي جاي مالكولم (22) والفاروق امينو (21) وداميان ليلارد (20).

فيلادليفا يستعيد التقدم

وفي الشرق، استعاد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز تقدمه على ميامي هيت 2-1 بفوزه عليه في عقر داره "اميريكان ايرلاينز ارينا" 128-108 امام 19800 متفرج.

وخاض لاعب ارتكاز فيلادلفيا الكاميروني جويل امبييد اول مباراة له في البلاي اوف وسجل 23 نقطة و7 متابعات.

وكان امبييد وعد بان يكون "كابوسا لميامي هيت" وهو ارتدى قناعا واقيا بعد ان اجرى عملية في وجهه اواخر اذار/مارس الماضي وغاب عن المباريات العشر الاخيرة لفريقه.

وساهم الكرواتي داريو ساريتش والايطالي ماركو بيلينيلي بتسجيل 42 نقطة للفائز واضاف بن سيمونز 19 نقطة مع 12 متابعة و7 تمريرات حاسمة.

واشاد مدرب فيلادلفيا بريت براون بشجاعة امبييد الذي لم يكن احد يتوقع ان يخوض مباراة الخميس نظرا لجسامة الاصابة التي لحقت به لكنه تلقى الضوء الاخضر من الاطباء وقال "انا فخور جدا بما قدمه".