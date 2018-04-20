شوبير يؤكد فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي

أكد الإعلامي المصري أحمد شوبير فوز النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز عن الموسم الكروي الحالي.

ويتنافس صلاح على جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ مع البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي الفريق الذي توج مؤخرا بلقب الدوري الإنكليزي.

وأكد الإعلامي المصري أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق أن صلاح اختير بالفعل أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين وسيتم الإعلان الرسمي يوم الأحد القادم.

ونشر شوبير تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي كتب فيها: "محمد صلاح أفضل لاعب رسميا فى البريميرليغ والإعلان الرسمى الأحد المقبل".

ويقدم صلاح مستويات رائعة مع ليفربول منذ انتقاله إليه قادما من روما الإيطالي، حيث يتربع على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي برصيد 30 هدفا.

وأصبح صلاح ثالث لاعب فقط يسجل 40 هدفا في موسم واحد مع ليفربول في مختلف المسابقات، بعد وصوله الى الشباك في المباراة الأخيرة ضد بورنموث (3-صفر) الاسبوع الماضي.

ويقف صلاح على بعد سبعة أهداف من معادلة رقم الهداف التاريخي للفريق "الاحمر" الويلزي ايان راش في موسم 1983-1984.