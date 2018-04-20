جوليو سيزار يكشف حديث مورينيو المهين عن كاسياس

كشف حارس المرمى البرازيلي المخضرم جوليو سيزار، عن تلقيه رسالة نصية على هاتفه عام 2013، من جوزيه مورينيو، عام 2013 توضح مدى المشاكل التي كانت بين المدرب البرتغالي والحارس الإسباني إيكر كاسياس، في نادي ريال مدريد.

ولعب جوليو سيزار لموسمين اثنين تحت قيادة المدرب مورينيو في نادي إنتر ميلان الإيطالي، وحقق معه الثلاثية التاريخية في الموسم الثاني ( 2009-2010) ، قبل أن يتجه الأخير لتدريب كاسياس في ريال مدريد لمدة 3 مواسم.

وحدثت خلافات حادة بين مورينيو وكاسياس خصوصاً في الموسم الثالث للمدرب البرتغالي، لدرجة أنه تعاقد مع دييغو لوبيز وأبقى "إيكر" على مقاعد البدلاء بعد أن كان واحد من أفضل حراس المرمى في العالم.

وتواجه سيزار وكاسياس في المباراة النهائية لكأس القارات عام 2013، حيث فازت البرازيل على إسبانيا بثلاثية نظيفة.

وحصل سيزار على جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، وتسلم الجائزة وهو يرتدي قميص كاسياس، بعد أن تبادلا القميصين عقب انتهاء اللقاء، ويبدو أن ذلك لم يعجب مورينيو..

وقال جوليو سيزار وفي هذا الصدد من خلال تصريحات لقناة "سبور تي في" البرازيلية: " حصلت على قميص كاسياس بعد فوزنا ليكون تقديراً لما فعلته، وبعد دخولي إلى غرفة تغيير الملابس، وجدت رسالة على هاتفي من مورينيو".

وأضاف "كانت لديه مشاكل في ذلك الوقت مع كاسياس في ريال مدريد، وقال في الرسالة موجها كلامه لي: أنت مجنون، إنه الشخص الذي يجب أن يرتدي قميصك، وليس أنت الذي ترتدي قميصه".

وتابع جوليو سيزار: "قال لي في الرسالة إنني يمكنني التصدي لتسديدات بذراع واحدة أكثر من كاسياس".

وختم سيزار حديثه قائلاً: " كاسياس جاء إلى غرفة تغيير الملابس لتهنئتي والحديث معي، وقد قدمت له نصائح عن مورينيو وعن سبب هذا الهجوم".

يُشار أن جوليو سيزار،البالغ من العمر 38 عاما، قرر اعتزال اللعب و سيخوض مباراته الأخيرة مع فريقه فلامنغو البرازيلي أمام أتلتيكو مينيرو على ملعب "ماراكانا" الأسطوري.