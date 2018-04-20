الرباط : أنهى وفد اللجنة التقنية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، والمسماة، اختصاراً، بـ"تاسك فورس"، الخميس، زيارة العمل التي قام بها للمغرب، والتي تواصلت منذ الاثنين الماضي.

وضمت اللجنة، في عضويتها، طوماس فيتسال رئيس لجنة المحاسبة والتدقيق بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وموكول مودغال رئيس هيئة الحكامة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وإيلكو غجورحيوسكي عضو في لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وماركو فيليغر نائب الكاتب العام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (مكلف الشق الإداري)، وزفونيمير بوبان، نائب الكاتب العام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (مكلف كرة القدم).

ويعول المغاربة على تجاوز محطة زيارة هذه اللجنة، على نحو إيجابي، والوصول إلى مرحلة التصويت في 13 يونيو المقبل، حيث تصوت الاتحادات الوطنية على البلد (أو البلدان التي ستحظى) الذي سيحظى بشرف تنظيم نهائيات كأس العالم 2026.

وتملك "تاسك فورس" صلاحية إقصاء أي ملف من الملفين المتباريين، أو كليهما، وذلك حتى قبل الوصول إلى مرحلة التصويت؛ الشيء الذي جر على الاتحاد الدولي للعبة انتقادات واسعة.

وتحدثت تقارير إخبارية عن "تصاعد مخاوف"، في العديد من الأوساط المغربية، من تقرير "تاسك فورس"، التي ترى فيها "السلاح الذي يمكن أن تفعله "فيفا" من أجل إقصاء الملف المغربي، قبل الوصول إلى مرحلة التصويت النهائي".

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن، في وقت سابق، أن اختيار المدن، التي ستتم زيارتها، جاء بتشاور وتنسيق مع لجنتي الترشح، مع إشارتها إلى أن الهدف الرئيسي للزيارات هو لتوضيح بعض المعطيات التقنية لكل ملف؛ وأن هذه الزيارات لا تمثل إلا جزء من عمل فريق العمل المكلف تقديم الترشيحين.

واستهلت اللجنة، التي جمعها لقاء عمل مع لجنة ترشيح المغرب 2026 للاطلاع على الرؤية والجوانب الرئيسية لملف الترشيح المغربي لاستضافة كأس العالم 2026، برنامج زيارتها للمغرب، الاثنين الماضي، من مراكش، بمعاينة المؤهلات السياحية والمرافق الرياضية بالمدينة، خصوصاً ملعب الحارثي، الذي برمج لاحتضان تداريب المنتخبات خلال مونديال 2026، وكذلك ملعب مراكش الكبير.

بعد ذلك كان الموعد مع أغادير، التي تنقلت إليها اللجنة عبر الطريق السيار، حيث قامت بجولة في المدينة، مع الاطلاع على بنيتها التحتية، شملت زيارة استكشافية لملعب أدرار، قبل أن تطير إلى تطوان، حيث زارت عدداً من المرافق والأوراش الرياضية؛ وتتنقل إلى طنجة، حيث شملت زيارتها مرافق اقتصادية وسياحية، فضلاً عن ملعب ابن بطوطة.

بعد ذلك، غادر الوفد طنجة، إلى بنسليمان، لمواصلة زيارته التفتيشية، حيث قام بزيارة الموقع الذي سيتم فيه بناء ملعب الدار البيضاء الكبير، الذي ستصل طاقته الاستيعابية إلى 93 ألف مقعد، والذي سيخصص لاستضافة التظاهرات الرياضية الدولية، وكذا المهرجانات الفنية والحفلات الموسيقية.

وفي الدار البيضاء، تواصلت زيارة الوفد، بجولة في الفضاء المخصص لمهرجانات المشجعين، في منطقة الكورنيش، مع زيارة مسجد الحسن الثاني.

وفيما أنهى فريق "تاسك فورس" مهمته دون الإدلاء بتصريحات صحفية أو التعبير عن انطباعات بشأن ما تمت معاينته في المغرب، تنفيذاً لتعليمات مسبقة من الاتحاد الدولي، ينتظر أن يكشف المؤتمر الصحافي الذي ينتظر أن يعقده مولاي حفيظ العلمي، رئيس لجنة ترشيح المغرب لكأس العالم 2026، عن معطيات جديدة بخصوص الحلم المغربي باستضافة المونديال.