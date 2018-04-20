أكثر من 3 ملايين مشاهد لهدف رونالدو في تدريبات ريال مدريد

شاهد أكثر من 3 ملايين متابع لصفحة نادي ريال مدريد ، الهدف الذي سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تدريبات الفريق، استعدادا لمباراة أثلتيك بيلباو، التي جرت، الأربعاء الماضي، لحساب الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت بنتيجة التعادل هدف لمثله.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية ، أن رونالدو كان يرغب في زيارة شباك أثلتيك بيلباو في تلك المباراة من أجل تحطيم رقم تيلمو زارا ، أسطورة النادي الباسكي ، كهداف تاريخي لمواجهات الفريقين في الدوري الإسباني ، حيث كان يملك كلا اللاعبين 16 هدفاً .

وبالفعل نجح رونالدو في مهمته حيث سجل الهدف الوحيد لريال مدريد في مباراة الأربعاء، في الدقيقة ال87، عادل به النتيجة ( 1-1) وأنقذ الملكي من الخسارة بعقر الديار.

ورفع رونالدو بذلك رصيده إلى 17 هدفاً، ليصبح بذلك الهدّاف التاريخي الوحيد في مواجهات ريال مدريد مع أتلتيك بلباو.